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"Я просто старею": Шарлиз Терон ответила на слухи о пластической операции

19 августа 2023 13:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Я просто старею": Шарлиз Терон ответила на слухи о пластической операции
Актриса Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Шарлиз Терон опровергла любую информацию о том, что она делала подтяжку лица, чтобы выглядеть молодой. На самом деле ее изменениям во внешности есть простое объяснение.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мнение Шарлиз о возрасте

48-летняя актриса уже два десятилетия известна как лицо самого продаваемого аромата Dior J'Adore.

"Мое лицо меняется, и мне нравится, что мое лицо меняется и стареет, — отметила в новом интервью она журнала Allure. — Но люди думают, что я подтянула лицо. Они спрашивают: "Что она сделала со своим лицом?". Я говорю: "Да я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Так бывает".

 

Актриса также не является поклонницей двойных стандартов для мужчин и женщин, когда дело касается старения.

"Меня всегда волновало то, что мужчины с возрастом как хорошие вина, а женщины как срезанные цветы. Я презираю эту концепцию и хочу бороться с ней, но я также считаю, что женщины хотят стареть так, как им нравится. Я думаю, что нам нужно немного больше сопереживать тому, как мы все проходим этот путь", — убеждена актриса.

Звезда рассказала забавную историю о том, как она и ее старшая дочь Джексон, 11 лет, прошли мимо одного из ее рекламных щитов J'Adore.

"Она была просто смущена. Она говорит: "Боже мой, мама! Ты без рубашки". Я подумала: "Ты права. Я даже не понимала этого". Она говорит: "Все мои друзья увидят это. Я имею в виду, ты можешь просто надеть рубашку?", — вспомнила звезда.

 

Актриса также рассказала о том, какие роли больше не играет из-за возраста.

 

"Я никогда, никогда не снимусь в фильме и не скажу: "Да, я наберу 40 фунтов". Я никогда больше этого не сделаю, потому что вы не можете это снять. Когда мне было 27 лет, я снималась в "Монстро", я похудела на 30 фунтов за одну ночь. Я пропустила три приема пищи, и я вернулась к нормальному весу. Когда я сделала это в 43 года для "Талли", и я помню, как год, пыталась похудеть, я позвонил своему врачу и сказала: "Мне кажется, я умираю, потому что я не могу сбросить этот вес". И он сказал: "Тебе уже 40. Успокойся. Твой метаболизм не такой, как был", — рассказала актриса.

 

Терон набрала 50 фунтов веса, чтобы сыграть беременную и уставшую мать троих детей в "Талли" в 2018 году.

Ранее Шарлиз рассказала, что набор веса ради роли довел ее до депрессии.

В 2 часа ночи она съедала немало жирной пищи.

"Я хотела почувствовать то, что испытывала эта женщина, и я думаю, что это был способ для меня приблизиться к ней и попасть в это мышление. Знаете, это было для меня огромным сюрпризом. Я получила достаточно сильный удар от депрессии. Так, впервые в жизни я ела столько плохих продуктов и выпила слишком много сладких напитков. Мне было не так весело сниматься в этом фильме", — сказала о своем опыте звезда.

 

Шарлиз сказала, что ей приходилось есть круглосуточно, чтобы удерживать вес, даже употреблять бургеры и молочные коктейли на завтрак.

"Первые три недели всегда веселые, потому что ты похож на ребенка в кондитерской. А потом через три недели это уже не весело, это становится работой. Я помню, что мне пришлось ставить будильник посреди ночи, чтобы просто поддерживать вес", — рассказала Терон.

Напомним, невестка Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов.

Ранее хирурги рассказали правду, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер.

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