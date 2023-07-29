Скільки пластичних операцій зробила Кайлі Дженнер: хірурги розповіли правду

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Всесвітньо відомий пластичний хірург розкрив секретні процедури, які, на його думку, могла зробити Кайлі Дженнер. Днями зірка нарешті зізналася, що зробила операцію зі збільшення грудей.

Про це пише Daily Mail.

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Трансформації Кайлі

25-річна Кайлі підтвердила в останньому епізоді "Сімейства Кардаш’ян", що лягла під ніж у віці 19 років, але сказала, що шкодує про те, що змінила свої "гарні груди".

Тепер кілька експертів запропонували свій професійний аналіз форм зірки. На їхню думку, мати двох дітей цілком могла попрацювати над своїми губами, щоками, носом і іншими місцями .

Шанувальники роками припускали, що Кайлі зробила операцію на грудях, а також кілька інших процедур, але зірка реаліті-шоу завжди це заперечувала.

Кайлі Дженнер до пластичної операції. Фото: instagram.com/youngkylie__

Однак вона нарешті вирішила розповісти, що зробила пластичну операцію перед тим, як народити свою першу дитину Стормі в лютому 2017 року.

Всесвітньо відомий пластичний хірург Род Джей Роріч стверджує, що, на на його професійну думку, Кайлі "безумовно" робила різні інші процедури, включаючи збільшення підборіддя та, можливо, також збільшення сідниць.

Обличчя

Він також зазначив, що її імпланти в губах "досить очевидні" — хоча зірка не зізнавалася у цьому.

"Я думаю, що Кайлі зробила досить хорошу пластичну операцію, оскільки вона не була надмірною, особливо її ринопластика та наповнювачі обличчя. Загалом, Кайлі гарна жінка, і головне — не перестаратися з косметичними операціями, як ми часто бачимо в Голлівуді. Вона рано це усвідомлює, і це добре. Я сподіваюся, що її сестри можуть взяти з неї приклад, як, наприклад, Кім Кардаш’ян, яка стверджує, що не робила пластику. А тільки ботокс. Звичайно, це неправда! Я думаю, що для клану Кардаш’ян як глобально впливових людей було б краще бути більш відвертими та чесними, оскільки багато молодих жінок дивляться на них як на зразки для наслідування, тому вони також повинні виконувати свою роль", — закликав він.

Стегна

Доктор Табасум Мір, нью-йоркський косметичний хірург з майже 20-річним досвідом роботи, також оцінила "чудову трансформацію" Кайлі та вказала на інші "помітні зміни" в її зовнішності.

"Я впевнена, що є більше. Незважаючи на те, що розмір її сідниці зменшився через втрату ваги, її загальна форма тіла зазнала чудових змін. Протягом років спостерігалася помітна трансформація у формі та розмірі її стегон і сідниць, виявивши меншу талію та більш підкреслені сідниці. Цієї чудової зміни можна було досягти за допомогою процедури бразильської підтяжки сідниць або імплантації сідниць. Бразильська підтяжка сідниць поєднує в собі майстерне контурування тіла та ліпосакцію, використовуючи екстрагований жир для збільшення сідниць, що призводить до покращення форми та підтягнутого вигляду. Після порівняння її фотографій з 2011 року до теперішнього часу стають очевидними помітні зміни її носа, який маж вужчий, коротший і більш рельєфний вигляд. Ці трансформації потенційно вказують на можливість однієї або двох хірургічних процедур ринопластики", — запевняє фахівець.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Сідниці

Минулого тижня Кайлі заперечила, що робила операцію, щоб повністю змінити своє обличчя.

Однак доктор Браян Басірі-Техрані сказав, що, на його думку, вона зробила ще багато маніпуляцій.

"Крім філлера для губ, загальна форма та гармонія її обличчя також змінилися з роками. Її брови та вилиці виглядають вище, що призводить до більш рельєфного обличчя, яке нагадує прототип обличчя "Кардаш’ян". Її ніс також виглядає трохи меншим і вишуканішим, що призвело до тонких, але помітних змін. Можливо, вона робила ринопластику. Усі ці невеликі зміни з плином часу складаються в кардинальні зміни. З роками форма її тіла також змінилася, ставши пишнішою. Одне з пояснень полягає в тому, що вона робила бразильську підтяжку сідниць, тобто процедуру ліпосакції в одній області (зазвичай області живота та талії), коли жир переноситься на її сідниці та стегна. Її талія зменшилася, а стегна одночасно збільшилися в об’ємі", — зазначив лікар Басірі-Техрані.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Груди

Обговорюючи, чи вважає він 19 років занадто молодим для того, щоб Кайлі робила пластику в зоні декольте, він сказав:

"Інпланти в зону декольте грудей (або пластика носа, або будь-яка пластична операція загалом) у молодому віці є безпечною та прийнятною, якщо пацієнтка фізично та емоційно готова. Це також означає, що пацієнт дійсно розуміє ризики, переваги та альтернативи операції. У випадку Кайлі її одужання, ймовірно, було дещо іншим, ніж у більшості людей, оскільки вона завагітніла через шість місяців після операції. Під час вагітності високий рівень гормонів збільшує груди, що ускладнює відновлення після операції на грудях. Історія показала, що Кайлі спочатку заперечувала пластичні операції, але згодом розповіла про це пізніше. Можливо, вона зрештою розповість про інші процедури, які вона робила в минулому, коли їй буде зручніше і буде готова", — говорить експерт.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася думками щодо власної зовнішності за чотири місяці після того, як наважилася зробити пластичну операцію. За словами жінки, якщо людині щось не подобається у собі, треба не гаяти часу, а одразу змінюватися.

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