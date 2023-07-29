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Невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів

29 липня 2023 17:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів
Зірка реаліті-шоу Блек Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу та екснаречена брата Кім Кардаш’ян, Роба, Блек Чайна, похизувалася своєю приголомшливою фігурою після того, як позбулася імплантів. Модель знялась у фотосесії, яка у свій красі демонструє її нові форми.

Фото зірка опублікувала в Instagram.

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На знімках 35-річна модель позувала у спортивному бюстгальтері з низьким вирізом і міні-спідниц. Блек Чайна, чиє повне ім’я Анджела Рене Уайт, нещодавно рішуче змінила своє життя. Світська левиця видалила з грудей, сідниць та обличчя імпланти.

"Неймовірна вдячна", — підписала фото Блек Чайна.

 

Блек Чайна після видалення імплантів. Фото: instagram.com/blacchyna/

 

Блек Чайна після видалення імплантів. Фото: instagram.com/blacchyna/

Цього місяця мати дитини Роба Кардаш’яна також відсвяткувала 10 місяців тверезості на тлі свого повернення до християнства. За останні кілька місяців вона вирішила повністю змінити своє життя, знайшовши релігію, вийшовши з OnlyFans і каючись у своїх пластичних операціях.

Блек Чайна пояснила, що хрещення в травні 2022 року надихнуло її відмовитися від філлерів, а також її "принизливої" кар’єри. Вона також порадила молодим жінкам уникати процедур пластичної хірургії та закликала їх прийняти свою природну красу.

 

Блек Чайна до видалення імплантів. Фото: instagram.com/blacchyna/

 

Блек Чайна до видалення імплантів. Фото: instagram.com/blacchyna/

Зірка наполягає, що більше не буде робити пластичні операції у майбутньому і видалить свою велику колекцію татуювань.

Коли її запитали про те, про що вона найбільше шкодує, вона відповіла:

"Мені доведеться сказати про свої татуювання. Я зводитиму їх лазером, і це боляче. Пече, ви ніби горите. У мене багато татуювань, тому це буде довгий процес", — говорить зірка.

Блек Чайна та Роб Кардаш'ян розійшлися кілька років тому. Експара виховує доньку.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.

Раніше Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей.

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