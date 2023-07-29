Невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів
Зірка реаліті-шоу та екснаречена брата Кім Кардаш’ян, Роба, Блек Чайна, похизувалася своєю приголомшливою фігурою після того, як позбулася імплантів. Модель знялась у фотосесії, яка у свій красі демонструє її нові форми.
Фото зірка опублікувала в Instagram.
Нове життя
На знімках 35-річна модель позувала у спортивному бюстгальтері з низьким вирізом і міні-спідниц. Блек Чайна, чиє повне ім’я Анджела Рене Уайт, нещодавно рішуче змінила своє життя. Світська левиця видалила з грудей, сідниць та обличчя імпланти.
"Неймовірна вдячна", — підписала фото Блек Чайна.
Цього місяця мати дитини Роба Кардаш’яна також відсвяткувала 10 місяців тверезості на тлі свого повернення до християнства. За останні кілька місяців вона вирішила повністю змінити своє життя, знайшовши релігію, вийшовши з OnlyFans і каючись у своїх пластичних операціях.
Блек Чайна пояснила, що хрещення в травні 2022 року надихнуло її відмовитися від філлерів, а також її "принизливої" кар’єри. Вона також порадила молодим жінкам уникати процедур пластичної хірургії та закликала їх прийняти свою природну красу.
Зірка наполягає, що більше не буде робити пластичні операції у майбутньому і видалить свою велику колекцію татуювань.
Коли її запитали про те, про що вона найбільше шкодує, вона відповіла:
"Мені доведеться сказати про свої татуювання. Я зводитиму їх лазером, і це боляче. Пече, ви ніби горите. У мене багато татуювань, тому це буде довгий процес", — говорить зірка.
Блек Чайна та Роб Кардаш'ян розійшлися кілька років тому. Експара виховує доньку.
Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.
Раніше Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей.