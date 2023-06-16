"Я тебя забыл": на фоне слухов о свадьбе Дорофеевой Дантес выпустил новый клип

Кадр из клипа Владимира Дантеса. Скриншот: YouTube/dantes8127

На фоне слухов о свадьбе Нади Дорофеевой, ее бывший муж, шоумен Владимир Дантес представил новую песню "Чуєш" и динамичный клип на нее.

Видео доступно на YouTube канале артиста.

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Подробности

В клипе снялась возлюбленная Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина. В прошлом году она развелась с ресторатором Мишей Кацуриным, с которым сейчас встречается Дорофеева. Также в образе кота в клипе появился друг Дантеса, блогер Алексей Дурнев.

"Видео — как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным — рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо… Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", — написал Дантес.

Поклонники Владимира оценили стилистику новой песни и клип, в котором появилось немало персонажей. Бывшую жену Дантеса почти никто не упоминал.

Очень вайбовая песня и клип! Люблю, когда звучат народные мотивы, а танцевальный батл — это разрыв.

Это шедевр! Прокайфовала от каждого кадра. Дорофеева раунд

Клип интересно смотреть, видно, что очень много работы проделано. Классная песня

Вот такие украинские треки будут вытеснять из топов всякий хлам. Супер! Вова, не останавливайся

Напомним, ранее мы писали, что Дантес услышал желаемое "Да" от Кацуриной у Эйфелевой башни. Также мы рассказывали, что группа "Океан Ельзи" посвятила саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее.