"Я тебя забыл": на фоне слухов о свадьбе Дорофеевой Дантес выпустил новый клип
На фоне слухов о свадьбе Нади Дорофеевой, ее бывший муж, шоумен Владимир Дантес представил новую песню "Чуєш" и динамичный клип на нее.
Видео доступно на YouTube канале артиста.
Подробности
В клипе снялась возлюбленная Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина. В прошлом году она развелась с ресторатором Мишей Кацуриным, с которым сейчас встречается Дорофеева. Также в образе кота в клипе появился друг Дантеса, блогер Алексей Дурнев.
"Видео — как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным — рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо… Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", — написал Дантес.
Поклонники Владимира оценили стилистику новой песни и клип, в котором появилось немало персонажей. Бывшую жену Дантеса почти никто не упоминал.
- Очень вайбовая песня и клип! Люблю, когда звучат народные мотивы, а танцевальный батл — это разрыв.
- Это шедевр! Прокайфовала от каждого кадра. Дорофеева раунд
- Клип интересно смотреть, видно, что очень много работы проделано. Классная песня
- Вот такие украинские треки будут вытеснять из топов всякий хлам. Супер! Вова, не останавливайся
Напомним, ранее мы писали, что Дантес услышал желаемое "Да" от Кацуриной у Эйфелевой башни. Также мы рассказывали, что группа "Океан Ельзи" посвятила саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее.