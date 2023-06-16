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"Я тебя забыл": на фоне слухов о свадьбе Дорофеевой Дантес выпустил новый клип

16 июня 2023 12:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Я тебя забыл": на фоне слухов о свадьбе Дорофеевой Дантес выпустил новый клип
Кадр из клипа Владимира Дантеса. Скриншот: YouTube/dantes8127
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На фоне слухов о свадьбе Нади Дорофеевой, ее бывший муж, шоумен Владимир Дантес представил новую песню "Чуєш" и динамичный клип на нее.

Видео доступно на YouTube канале артиста.

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Подробности

В клипе снялась возлюбленная Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина. В прошлом году она развелась с ресторатором Мишей Кацуриным, с которым сейчас встречается Дорофеева. Также в образе кота в клипе появился друг Дантеса, блогер Алексей Дурнев.

"Видео — как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным — рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо… Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", написал Дантес.

Поклонники Владимира оценили стилистику новой песни и клип, в котором появилось немало персонажей. Бывшую жену Дантеса почти никто не упоминал.

  • Очень вайбовая песня и клип! Люблю, когда звучат народные мотивы, а танцевальный батл — это разрыв.
  • Это шедевр! Прокайфовала от каждого кадра. Дорофеева раунд
  • Клип интересно смотреть, видно, что очень много работы проделано. Классная песня
  • Вот такие украинские треки будут вытеснять из топов всякий хлам. Супер! Вова, не останавливайся

Напомним, ранее мы писали, что Дантес услышал желаемое "Да" от Кацуриной у Эйфелевой башни. Также мы рассказывали, что группа "Океан Ельзи" посвятила саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее.

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