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"Я завжди буду поруч": Даніель Салем зворушив українців чуттєвими кадрами

27 червня 2023 12:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даніель Салем показав милі кадри з донькою – українці розчулилися
Український ресторатор та ведучий Даніель Салем під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем зворушив фанатів чуттєвими кадрами. Популярний ведучий показав зворушливі кадри, де він підтримує свою маленьку доньку за лаштунками, та зворушив українців своїм зверненням до доньки.

Відповідні кадри Даніель Салем розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Ведучий показав кадри за секунди до виходу на сцену своєї маленької доньки та написав чуттєві слова на її адресу. Даніель зазначив, що дуже пишається своєю донькою, та розповів, як вона, маючи три години на репетицію, підготувалася до виходу на сцену.

"Перша сцена, перші глядачі в повному залі, страшно, я бачу, у тебе було 3 години на репетицію і все, але ти знайшла сили зібратися і перетворила паркет на свою пісочницю... Ти мій найкращий партнер і напарник, я завжди буду поряд! Колись я мріяв, що поділю з тобою сцену, і ось воно… Я не фантазер, я мрійник", — написав Даніель Салем.

Численні користувачі мережі не змогли пройти повз цю публікацію та почали залишати коментарі, зазначаючи, наскільки зворушливими є такі кадри.

  • Як же це неймовірно — спостерігати за Вами!!! Батько — це любов!!! Хай щастить Вам у всьому!!!
  • Як же це неймовірно. Батько — це любов. Маленьке сонечко, як для неї важлива підтримка батька.. Хай щастить Вам у всьому.. Немає слів.
  • Плачу завжди, коли бачу Ваші відео з донечкою. Я виросла без тата, він покинув нас, коли мені було 9, а брату — 12. Не було сильної опори і того, хто б підтримав. Ви — прекрасний тато, у Вас чудова донечка. Усього Вам найкращого!
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Даніель Салем звернувся до всіх росіян.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Даніель Салем показав, як він допомагав людям на Херсонщині.

Також ми повідомляли про те, що ведучий та ресторатор Даніель Салем вирішив розлучитися з дружиною.

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