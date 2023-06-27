Даниэль Салем показал милые кадры с дочерью – украинцы растрогались

Украинский ресторатор и ведущий Даниэль Салем во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем тронул фанатов чувственными кадрами. Популярный ведущий показал милые кадры, где он поддерживает свою маленькую дочь за кулисами, и растрогал украинцев своим обращением к дочери.

Соответствующие кадры Даниэль Салем разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ведущий показал кадры за секунды до выхода на сцену своей маленькой дочери и написал чувственные слова в ее адрес. Даниэль отметил, что очень гордится своей дочерью, и рассказал, как она, имея три часа на репетицию, подготовилась к выходу на сцену.

"Первая сцена, первые зрители в полном зале, страшно, я вижу, у тебя было три часа на репетицию и все, но ты нашла силы собраться и превратила паркет в свою песочницу... Ты мой лучший партнер и напарник, я всегда буду рядом! Когда-то я мечтал, что разделю с тобой сцену, и вот оно… Я не фантазер, я мечтатель", — написал Даниэль Салем.

Многочисленные пользователи сети не смогли пройти мимо этой публикации и начали оставлять комментарии, отмечая, насколько милы такие кадры.

Как же это невероятно — наблюдать за Вами!!! Отец — это любовь!!! Удачи Вам во всем!!!

Как это невероятно. Отец — это любовь. Маленькое солнышко, как для нее важна поддержка отца.. Удачи Вам во всем.. Нет слов.

Плачу всегда, когда вижу Ваши видео с дочкой. Я выросла без папы, он покинул нас, когда мне было 9, а брату — 12. Не было сильной опоры и того, кто поддержал бы. Вы — прекрасный папа, у Вас замечательная дочь. Всего Вам лучшего!

Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Даниэль Салем обратился ко всем россиянам.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Даниэль Салем показал, как он помогал людям в Херсонской области.

Также мы сообщали о том, что ведущий и ресторатор Даниэль Салем решил расстаться с женой.