Дочь Мадонны в бикини снялась в провокативной фотосессии.

Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon

Дочь Мадонны Лурдес пошла по ее стопам. Девушка приняла участие в смелой фотосессии для модного издания.

Лурдес украсила обложку летнего выпуска The Face.

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Была послушным ребенком

26-летняя дочь певицы без комплексов демонстрировала подтянутое тело в бикини и размышляла в интервью на откровенные темы.

"Я думаю, что была очень хорошим ребенком, но моя мама, возможно, сказала бы другое. Мне казалось, что получу на орехи, если буду плохо себя вести. Манеры были очень важны в моей семье", — рассказала Лурдес и добвила, чего все что она хотела в детстве это быть красивой.

Девушка заверила, что не видит себя в романтических отношениях с женщиной.

"Мне не нравятся девушки, я абсолютно гетеросексуальна, это ужасно, это проклятие интересоваться этими парнями. Если хочешь сфокусироваться на чем-то, то лучше избегать мужчин" , — говорит Лурдес и отмечает, что никогда бы не подружилась с девушкой, которая отбивает парней.

По словам дочери Мадонны, чтобы чувствовать себя сексуальной ей не нужны откровенные платья, достаточно футболки и спортивных штанов.

Лурдес — дочь Мадонны от кубинского танцовщика Карлоса Леоне. Также у певицы есть сын Рокко от брака с Гаем Риччи. Королева поп-сцены воспитывает троих приемных детей.

Напомним, Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в рекламе своего бренда. Звезда во всей красе показала идеальную фигуру в ярком купальнике.