Як Антоніо Лукіч працював над фільмом "Люксембург, Люксембург"

Режисер Антоніо Лукіч з акторами та продюсером фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/LuxembourgLuxembourgMovie

Минулого місяця в кінопрокат вийшов фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з реп-гурту "Курган і Agregat". За невеликий проміжок часу стрічці вдалось увійти до ТОП-10 найкасовіших українських фільмів часів Незалежності. Режисер розповів цікаві факти про роботу над стрічкою.

Про це повідомляє видання "ТиКиїв".

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Творча співпраця Лукіча з Рамілем та Амілем розпочалася після того, як режисер проглянув їхнє комедійне відео про актора Роберта Діденка. Антоніо написав їм у месенджер Facebook. Ті довго не відкривали його повідомлення.

"Подумали, що це якась фейкова сторінка скаженого пенсіонера. Але після того, як прочитали, ми домовилися зустрітися. Повідомлення писав обом братам, але відповів мені Раміль. У Аміля тоді було Revo на обкладинці сторінки. Тому не дивно, що відповів інший брат. Я якось відразу відчув між ними сильну різницю, тобто що один може грати негідника, а інший — правильного хлопця", — розповів режисер.

Антоніо Лукіч з братами Насіровими та акторкою Ірмою Вітовською в кінотеатрі. Фото: Facebook/irmcya

Про фільм та сенси

Режисер присвятив фільм батькові-югославу, який останні роки свого життя провів в Іспанії. Лукіч його майже не знав. "Люксембург, Люксембург" — це спроба Антоніо розібратися із власним життям, зокрема з'ясувати, якою особистістю був його батько.

"Фільм був для мене терапевтичним. Адже в ньому є якась така патетична складова, що батьків ми не обираємо, їх можна просто приймати такими, як вони є. Бо дерево без коріння, на жаль, висихає та руйнується. А якщо глибше, то це історія про волю та бажання людини знайти свого творця, який дав тобі життя", — розповів Лукіч.

Антоніо Лукіч на зйомках фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/iOlexo Gladushevskyy

Чому саме Люксембург

За словами режисер, ця маленька європейська країна не пов'язана з його біографією, але її вибір для сюжету невипадковий. Вперше Антоніо побував там, коли представляв свій хіт "Мої думки тихі".

"Місто вразило мене тим, що там усе дуже маленьке. Наприклад, саме там я вперше побачив 100-мілілітрову баночку Coca-Cola. Мабуть, вона й надихнула мене зняти колись кіно саме в Люксембурзі. Коли ми вирішували, де саме має бути батько як омріяна фігура, то подумали, що Люксембург – правильне місце. Бо відразу навіює ідеї про багатство та найкращі умови життя", — зізнався Антоніо.

Також режисер наголосив, що це фільм про маленьких людей. Тож для нього та команди було важливо, щоб головні герої вирушили в маленьку країну розв'язувати свої великі проблеми.

Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/LuxembourgLuxembourgMovie

Виробництво та дистриб'юція

Зйомки фільму відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів proMOTION, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

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