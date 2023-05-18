Вийшов перший трейлер сьомої частини франшизи "Місія неможлива"

Зйомки фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Фото: David James/Paramount

Кінокомпанія Paramount Pictures активно готується до релізу сьомої частини шпигунського бойовика "Місія неможлива" з американським актором Томом Крузом у головній ролі. В рамках промо компанії вийшов міжнародний та український трейлер.

Вони доступні для перегляду на відеохостингу YouTube.

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Подробиці

Попередня частина франшизи вийшла в прокат п’ять років тому. Вперше ж Том Круз виконав роль агента Ітана Ганта далекого 1996-го. Сьомий епізод бойовика отримала назву "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Як і у франшизі про Гаррі Поттера, останній фільм буде розбито на дві частини.

У 150-секундному трейлері 60-річний Круз як завжди виконує каскадерські трюки сам. Вражає й графіка майбутньої стрічки та локації, серед яких є, наприклад, столиці Італії Рим. Бюджет стрічки — 290 млн доларів. Це найдорожча частина у франшизі.

Новий трейлер англійською мовою менш ніж за добу набрав 7,5 млн переглядів. Дата виходу стрічки в кінопрокат — 12 липня цього року.

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