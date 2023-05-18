Как Антонио Лукич работал над фильмом "Люксембург, Люксембург"

Режиссер Антонио Лукич с актерами и продюсером фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/Luxembourg

В прошлом месяце в кинопрокат вышел фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из рэп-группы "Курган и Agregat". За небольшой промежуток времени ленте удалось войти в ТОП-10 кассовых украинских фильмов времен Независимости. Режиссер рассказал интересные факты о работе над лентой.

Об этом сообщает издание "ТиКиїв".

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Творческое сотрудничество Лукича с Рамилем и Амилем началось после того, как режиссер просмотрел их комедийное видео об актере Роберте Диденко. Антонио написал им в мессенджер Facebook. Те долго не открывали его сообщения.

"Подумали, что это какая-то фейковая страница сумасшедшего пенсионера. Но после того, как прочитали, мы договорились встретиться. Сообщение писал обоим братьям, но ответил мне Рамиль. У Амиля тогда было Revo на обложке страницы. Поэтому неудивительно, что ответил другой брат. Я как-то сразу почувствовал между ними сильную разницу, то есть один может играть негодяя, а другой — правильного парня", — рассказал режиссер.

Антонио Лукич с братьями Насировыми и актрисой Ирмой Витовской в кинотеатре. Фото: Facebook/irmcya

О фильме и смыслах

Режиссер посвятил фильм отцу-югославу, последние годы своей жизни проведшему в Испании. Лукич его почти не знал. "Люксембург, Люксембург" — это попытка Антонио разобраться с собственной жизнью, в частности, выяснить, какой личностью был его отец.

"Фильм был для меня терапевтическим. Ведь в нем есть какая-то такая патетическая составляющая, что родителей мы не выбираем, их можно просто принимать такими, как они есть. Потому что дерево без корней, к сожалению, высыхает и разрушается. А если глубже, то это история о свободе и желании человека найти своего творца, который дал тебе жизнь", — рассказал Лукич.

Антонио Лукич на съемках фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/iOlexo Gladushevskyy

Почему именно Люксембург

По словам режиссера, эта маленькая европейская страна не связана с его биографией, но ее выбор для сюжета не случаен. Впервые Антонио побывал там, когда представлял свой хит "Мои мысли тихие".

"Город поразил меня тем, что там все очень маленькое. Например, именно там я впервые увидел 100-милитровую баночку Coca-Cola. Видимо, она и вдохновила меня снять когда-то кино именно в Люксембурге. Когда мы решали, где именно должен быть отец как мечтаемая фигура, подумали, что Люксембург — правильное место. Потому что сразу внушает идеи о богатстве и лучших условиях жизни", — признался Антонио.

Также режиссер подчеркнул, что это фильм о маленьких людях. Для него и команды было важно, чтобы главные герои отправились в маленькую страну решать свои большие проблемы.

Фото из фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/Luxembourg

Производство и дистрибуция

Съемки фильма прошли в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов proMOTION, начатой Украинским институтом. Международное промо поддержка в рамках программы осуществляется с помощью Göteborg Film Fund.

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый трейлер седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах.