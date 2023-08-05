Як донька Тімура Мірошниченка зустріла нового братика: зворушливе відео

Телеведуча, блогерка Інна Мірошниченко з донькою Мією. Фото: Instagram/_inna_mi_

Напередодні телеведучі Тімур та Інна Мірошниченко офіційно завершили непросту процедуру всиновлення дворічного хлопчика, якого назвали Марсель. Новоспечені багатодітні батьки (виховують доньку та сина) активно висвітлюють це у своїх соцмережах. Інна опублікувала нове відео, в якому розповіла про зустріч Марселя з донечкою Мією.

Відповідне відео з’явилось в її Instagram.

Читайте також:

Зустріч сестри та брата

За словами Інни Мірошниченко, найбільше в їхній родині на братика чекала саме п’ятирічна Мія. Щоразу коли зіркові батьки їхали до Житомира, де був Марсель, дівчинка питала, чи привезуть вони хлопчика саме в той день.

Коли Тімур та Інна таки змогли забрати сина до Києва, Мая бігла додому та купила печиво з пюре, а її очі палали. Мірошниченко опублікувала відеонарізку перших п’яти хвилин знайомства сестрички та братика.

"Вона така обережна з ним. Так хоче дати йому все, чого він не мав. Це краща няня, яку ми навіть не просили… Мія саджає в гойдалки і знімає з них. Біжить і хапає на руки, коли Марсель біля дороги. Прокидається раніше разом із ним, аби побути разом перед садочком. І контролює, наскільки я дбайлива мати", — написала Інна.

Також дружина Тімура зазначила, що не впевнена, наважилась би вона стати багатодітною матір'ю, якщо первістком не стала б Мія. Коли дівчина побачила, що Інна втомилася, вона сама посадила Марселя, дістала їжу і почала годувати. Від побаченого Мірошниченко ридала пів години.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів.

Також ми розповідали, чому акторка Єва Мендес не дозволяє дітям користуватися інтернетом.