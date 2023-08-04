Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів

Акторка Ліндісі Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

Акторка Ліндсі Лохан продемонструвала, як змінилася її фігура після пологів. Зірка поділилася враженнями від материнства.

Фото знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

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Акторка Ліндсей Лохан два тижні тому народила первістка. Батько хлопчика — її чоловік, фінансит Бадер Шаммас. Син Лохан зявився на світ у Дубаї. Малюку дали ім'я Луай. Це арабське ім’я, яке означає "щит або захисник".

Акторка Ліндісі Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

"Я так пишаюся тим, що це тіло змогло досягти протягом цих місяців вагітності, а зараз, відновлення. Народження дитини — найбільша радість у світі!", — поділилася акторка.

На знімку Ліндсі позує у топі та шортах, вочевидь з її колекції білизни для молодих мам.

37-річна зірка вийшла заміж за Шаммаса в 2022 році.

Ліндсі стрімко прославилася своїми ролями в таких фільмах, як "Пастка для батьків", "Чумова п’ятниця" та "Злі дівчата". Вона пережила боротьу із залежностями та проблеми зі своїми батьками, Майклом та Діною Лохан.

Однак зірка змогла самостійно змінити своє життя після багатьох років драм та реабілітаційних закладів.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан розповіла, як вона повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.

Раніше Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого первістка.