Єва Мендес розповіла, чому не дозволяє дітям користуватися інтернетом

Голлівудська акторка Єва Мендес. Фото: Google

Голлівудська зіркова парочка, актори Єва Мендес та Раян Гослінг, виховують двох донечок. Втім зіркова мама не дозволяє їм користуватися інтернетом. Так, наприклад, дівчата не побачили, як Google з нагоди прем’єри фільму "Барбі", в якому Раян зіграв Кена, зробив рожевими сторінки пошуку при запиті, зокрема, імені Гослінга.

Про це повідомляє видання People.

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Заборона для дітей

49-річна акторка опублікувала пост, в якому виклала кумедну гіфку зі своїм обличчям. Так, за словами Єви, вона реагує на запитання восьмирічної Есмеральди Амаду та семирічної Амаду Лі.

"Коли мої діти запитують мене, чи вони достатньо дорослі, щоб користуватися Інтернетом, соціальними мережами чи будь-яким іншим, що потребує Wi-Fi", — написала Мендес.

В коментарях під відео чимало підписників зірки почали дорікати їй в тому, що вона обмежує своїх дітей. "Ми перебуваємо в столітті інтернету, тому врешті-решт усім знадобиться або захочеться доступу до нього", — написав один із коментаторів.

"Так, правда, але в моєму домі діти не мають доступу до інтернету. Це надто небезпечно. Подібно до того, як дітям заборонено вживати алкоголь, голосувати чи отримувати водійські права. Для мене інтернет підпадає під цю категорію. Особливо соціальні мережі", — написала Єва.

Акторка зауважила, що дозволяє донькам користуватися iPad, щоб ті знімали відео та дивилися фільми, які вона сама завантажила. Втім, в цих гаджетів не має доступу до мережі. Відзначимо, що Раян та Єва разом вже 12 років. Але тільки в листопаді минулого року вони відгуляли таємне весілля. Зіркова пара не показує доньок в соцмережах та ховає їх від папараці.

Єва Мендес та Раян Гослінг. Фото: Google

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