Как дочь Тимура Мирошниченко встретила нового братика: трогательное видео

Телеведущая, блогерша Инна Мирошниченко с дочерью Мией. Фото: Instagram/_inna_mi_

Накануне телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко официально завершили непростую процедуру усыновления двухлетнего мальчика, которого назвали Марсель. Новоиспеченные многодетные родители (воспитывают дочь и сына) активно освещают это в своих соцсетях. Инна опубликовала новое видео, в котором рассказала о встрече Марселя с дочерью Мией.

Соответствующее видео появилось в ее Instagram.

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По словам Инны Мирошниченко, больше всего в их семье братика ждала именно пятилетняя Мия. Каждый раз, когда звездные родители ехали в Житомир, где был Марсель, девочка спрашивала, привезут ли они мальчика именно в тот день.

Когда Тимур и Инна смогли забрать сына в Киев, Майя бежала домой и купила печенье с пюре, а ее глаза пылали. Мирошниченко опубликовала видеонарезку первых пяти минут знакомства сестренки и братика.

"Она такая осторожная с ним. Так хочет дать ему все, чего у него не было. Это лучшая няня, которую мы даже не просили... Мия сажает в качели и снимает с них. Бежит и хватает на руки, когда Марсель у дороги. Просыпается раньше вместе с ним, чтобы побыть вместе перед садиком. И контролирует, насколько я заботливая мать", — написала Инна.

Также жена Тимура отметила, что не уверена, решилась бы она стать многодетной матерью, если бы первенцем не стала Мия. Когда девочка увидела, что Инна устала, она сама усадила Марселя, достала еду и начала кормить. От увиденного Мирошниченко рыдала пол часа.

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