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Як голлівудська зірка в гримерці перетворилась на Урсулу з "Русалоньки": відео

17 травня 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як голлівудська зірка в гримерці перетворилась на Урсулу з "Русалоньки": відео
Кадри з фільму "Русалонька". Скриншот: YouTube/Walt Disney Studios
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня у світовий, і зокрема український, кінопрокат вийде нова кіноадаптація класичного мультфільму Disney "Русалонька". Одну з головних ролей, а саме морську відьму Урсулу, що споконвічно будує підступи проти короля Тритона, зіграла американська акторка Мелісса Маккарті. 

У мережі з’явилось відео, як вона перевтілюється у свою героїню. 

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Трансформація Маккартні

На відео 52-річна акторка з’являється в трейлері на знімальному майданчику. Стилісти одразу ж ховають її волосся під сітку та починають робити кольоровий мейк-ап. Неймовірний образ  Мелісси завершує біла перука. 

Про фільм

Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини у кінотеатрах запланована на 26 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями у Каннах.

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