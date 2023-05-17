Як голлівудська зірка в гримерці перетворилась на Урсулу з "Русалоньки": відео

Кадри з фільму "Русалонька". Скриншот: YouTube/Walt Disney Studios

Вже наступного тижня у світовий, і зокрема український, кінопрокат вийде нова кіноадаптація класичного мультфільму Disney "Русалонька". Одну з головних ролей, а саме морську відьму Урсулу, що споконвічно будує підступи проти короля Тритона, зіграла американська акторка Мелісса Маккарті.

У мережі з’явилось відео, як вона перевтілюється у свою героїню.

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Трансформація Маккартні

На відео 52-річна акторка з’являється в трейлері на знімальному майданчику. Стилісти одразу ж ховають її волосся під сітку та починають робити кольоровий мейк-ап. Неймовірний образ Мелісси завершує біла перука.

Про фільм

Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини у кінотеатрах запланована на 26 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями у Каннах.