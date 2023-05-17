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Как голливудская звезда в гримерке превратилась в Урсулу из "Русалочки": видео

17 мая 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как голливудская звезда в гримерке превратилась в Урсулу из "Русалочки": видео
Фото из фильма "Русалочка". Скриншот: YouTube/Walt Disney Studios
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе в мировой, и в частности украинский, кинопрокат выйдет новая киноадаптация классического мультфильма Disney "Русалочка". Одну из главных ролей, а именно морскую ведьму Урсулу, изначально строящую козни против короля Тритона, сыграла американская актриса Мелисса Маккарти.

В сети появилось видео, как она перевоплощается в свою героиню.

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На видео 52-летняя актриса появляется в трейлере на съемочной площадке. Стилисты сразу же прячут ее волосы под сетку и начинают делать цветной мейк-ап. Невероятный образ Мелиссы завершает белый парик.

О фильме

Мюзикл Роба Маршалла "Русалочка" — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса. Премьера картины в кинотеатрах намечена на 26 мая.

Напомним, ранее мы писали, как прошла звездная премьера новой темнокожей "Русалочки" от Disney в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах.

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