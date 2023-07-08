Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Как и большинство, умерла в день Бучи": Ефросинина прокомментировала 500 день полномасштабной войны arrow

"Как и большинство, умерла в день Бучи": Ефросинина прокомментировала 500 день полномасштабной войны

8 июля 2023 12:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Как и большинство, умерла в день Бучи": Ефросинина прокомментировала 500 день полномасштабной войны
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Соответствующий пост Ефросинина опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

500 дней февраля

По словам телеведущей, чтобы она не писала из пережитых ею чувств, большинство украинцев тоже их пережили. А некоторые в разы больше и страшнее.

 

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я, как и большинство, верили, в "две-три недели"...Как и большинство, я умерла в день Бучи...Как миллионы украинок, я узнала, что страх за детей имеет особый вкус ужаса...Сегодня мы знаем о себе одно — потеряв мир, спокойствие и стабильность, мы стали сильнее всех, кто за нами наблюдает...До сих пор не могу привыкнуть к виду мужа в форме. Но научилась не плакать во время видеозвонков. Ну, почти научилась", — пишет телеведущая.

Звезда рассказала о достижениях благотворительных инициатив, в которых участвовала в течение этих 500 дней. Ефросинина еще раз поблагодарила всех, кто приближает победу.

"Я благодарю вселенную и ВСУ за прожитый день...каждый день рассматриваю фото наших защитников и защитниц, делаю донаты и молюсь за их жизни. Все это много или мало? Не знаю…Это 500 дней февраля…", — поделилась телеведущая.

Ранее певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз