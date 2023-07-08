"Как и большинство, умерла в день Бучи": Ефросинина прокомментировала 500 день полномасштабной войны

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Соответствующий пост Ефросинина опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

500 дней февраля

По словам телеведущей, чтобы она не писала из пережитых ею чувств, большинство украинцев тоже их пережили. А некоторые в разы больше и страшнее.

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я, как и большинство, верили, в "две-три недели"...Как и большинство, я умерла в день Бучи...Как миллионы украинок, я узнала, что страх за детей имеет особый вкус ужаса...Сегодня мы знаем о себе одно — потеряв мир, спокойствие и стабильность, мы стали сильнее всех, кто за нами наблюдает...До сих пор не могу привыкнуть к виду мужа в форме. Но научилась не плакать во время видеозвонков. Ну, почти научилась", — пишет телеведущая.

Звезда рассказала о достижениях благотворительных инициатив, в которых участвовала в течение этих 500 дней. Ефросинина еще раз поблагодарила всех, кто приближает победу.

"Я благодарю вселенную и ВСУ за прожитый день...каждый день рассматриваю фото наших защитников и защитниц, делаю донаты и молюсь за их жизни. Все это много или мало? Не знаю…Это 500 дней февраля…", — поделилась телеведущая.

Ранее певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.