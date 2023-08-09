"Как цветочка ты": Дантес поддержал украинок после скандала с Остапчуком

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

После того, как Ведущий Владимир Остапчук попал в скандал с неоднозначными высказываниями в адрес женщин, в сети поднялась волна протеста. Певец Владимир Дантес поддержал украинок по-своему.

Артист сделал соответствующую публикацию в социальной сети .

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После выпуска шоу, где Владимир Остапчук с певцом Позитивом и блогером Богданом Буше обсуждали внешность девушек, в сети поднялась волна возмущения. Женщины записывают забавные видео, на которых жестко тролят шоуменов. Певец Владимир Дантес не промолчал в этой ситуации и высказал свое мнение. Артист убеждает, что девушкам не стоит переживать из-за внешности, ведь они уже созданы прекрасными. Об этом Дантес даже написал песню, которую назвал "10/10".

"Ей, мала, не голи ноги, — поет артист, — бо як квітонька ти".

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. В частности, мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Тогда мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки с растительностью на теле не могут быть привлекательными.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука. Он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос в качестве ведущего дня рождения. Оказалось, что на вечеринке Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.