Как молодая украинка, отказавшаяся от участия в "Санремо" из-за россиян, проучила организаторов

Певица София Самолюк. Фото: Instagram/sonika_samoliuk_

Накануне 13-летняя украинская вокалистка София Самолюк из Киева отказалась от участия в проходящем в Италии международном конкурсе Sanremo Junior 2023. Причиной стало участие россиян. Молодая певица рассказала, как ей удалось обмануть устроителей фестиваля и как те отреагировали.

Об этом София Самолюк поведала в прямом эфире в программе "Сніданок з 1+1".

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Об участии россиян организаторы объявили за несколько часов до самого конкурса.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", — заявила со сцены София.

Это стало полной неожиданностью для организаторов фестиваля.

"Ко мне подходило много участников и гостей из зала. Организаторы никак не отреагировали, совсем. Музыканты, все в зале были ошеломлены. Мне говорили очень много слов поддержки. Организаторы до сих пор ничего не сказали, никак не принесли извинения. Совсем ничего", — призналась Самолюк.

Украинка рассказала, что когда узнала об участии россиянин, то никак не отреагировала. София специально посещала все репетиции, чтобы потом выйти на сцену и сказать все, что думает о стране-террористе.

"Я участвовала во всех репетициях, все делала, как и все участники. Перед выходом я спрятала листик с речью себе в рукав пиджака. Когда мы подошли и сказали, что не должно так быть, не может Россия участвовать в мировом фестивале, нам сказали, что дети здесь ни при чем, музыка ни при чем, просто идите и не мешайте. Я волновалась, чтобы у меня не забрали мою речь. Я даже думала, что у меня могут выключить микрофон", — подытожила София.

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