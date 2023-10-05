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Как Остапчук с молодой женой провели первую годовщину отношений

5 октября 2023 09:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как Остапчук с молодой женой провели первую годовщину отношений
Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Скриншоты: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоумен Владимир Остапчук отпраздновал годовщину отношений с молодой блогершой Екатериной Полтавской. Звездная парочка решила не устраивать громкие вечеринки по этому поводу, или уезжать за границу, что они часто практикуют. Знаменитости провели время дома.

Соответствующие сториз появились в Instastoris Остапчука и Полтавской.

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Полтавская рассказала в сториз, что в отличие от празднования 39-летия шоумена, которое было в конце сентября, на этот раз ехать в гостиницу и устраивать романтик за пределами квартиры они не будут.

"Празднуем годовщину. Я пропылесосила, Вова моет пол. Сейчас съездим в химчистку и за продуктами, а вечером будем готовить. Мы так нечасто бываем дома, что сейчас это для нас лучшее времяпрепровождение", — сообщила Полтавская.

В своих сториз она показала продукты, которые купили и сам процесс готовки. В итоге звездная парочка решила, что главным блюдом первой годовщины станет мини-пица.

Владимир Остапчук с молодой женой, блогершой Екатериной Полтавской. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Для шоумена отношения с Екатериной — третий серьезный роман в жизни. До этого Остапчук был дважды женат. Двое детей от первой жены живут сейчас в Канаде. Вторая экс-супруга, блогерша и юрист Кристина Горняк проживает в Австрии.

Напомним, ранее мы писали, что Остапчук показал полуобнаженную жену в постели. Также мы рассказывали, что экс-жена Остапчука хочет вернуть дом.

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