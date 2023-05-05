Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стрічка Антоніо Лукіча потрапила у ТОП-10 найкасовіших українських фільмів arrow

Стрічка Антоніо Лукіча потрапила у ТОП-10 найкасовіших українських фільмів

5 травня 2023 16:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стрічка Антоніо Лукіча потрапила у ТОП-10 найкасовіших українських фільмів
Виконавці головних ролей у фільмі "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/LuxembourgLuxembourgMovie
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця в кінопрокат вийшов фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з реп-гурту "Курган і Agregat". Стрічці вдалось увійти у ТОП-10 найкасовіших українських фільмів часів Незалежності.

Про це у Facebook повідомили творці фільму.

Читайте також:

Успіх "Люксембург, Люксембург"

Стрічка вже третій тиждень поспіль утримує лідерство в українському бокс-офісі. Такі показники й дозволили фільму режисера Антоніо Лукіча підкорити новий для себе рекорд. 

"Бокс-офіс нашого фільму перетнув позначку у 25 млн 361 тисячу гривень і увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату, посунувши з неї "Секс і нічого особистого". Дякуємо всім глядачам", — написали продюсери стрічки. 

Рекорд фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/LuxembourgLuxembourgMovie

Про стрічку

Зйомки фільму відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року "Люксембург, Люксембург"  став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів proMOTION, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов перший трейлер довгоочікуваного фентезійного фільму "Дюна 2" в українському дубляжі. Також ми розповідали, що премія "Оскар" змінила правила для членів журі та заборонила їм влаштовувати вечірки і не тільки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB