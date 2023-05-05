Стрічка Антоніо Лукіча потрапила у ТОП-10 найкасовіших українських фільмів

Виконавці головних ролей у фільмі "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/LuxembourgLuxembourgMovie

Минулого місяця в кінопрокат вийшов фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з реп-гурту "Курган і Agregat". Стрічці вдалось увійти у ТОП-10 найкасовіших українських фільмів часів Незалежності.

Про це у Facebook повідомили творці фільму.

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Стрічка вже третій тиждень поспіль утримує лідерство в українському бокс-офісі. Такі показники й дозволили фільму режисера Антоніо Лукіча підкорити новий для себе рекорд.

"Бокс-офіс нашого фільму перетнув позначку у 25 млн 361 тисячу гривень і увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату, посунувши з неї "Секс і нічого особистого". Дякуємо всім глядачам", — написали продюсери стрічки.

Рекорд фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/LuxembourgLuxembourgMovie

Про стрічку

Зйомки фільму відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів proMOTION, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

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