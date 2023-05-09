Как прошла звездная премьера новой темнокожей "Русалочки" от Disney
В знаменитом театре "Долби" в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялась звездная премьера новой киноадаптации классического мультфильма Disney "Русалочка". На светское мероприятие пришли исполнители главных ролей, члены съемочной группы и знаменитости.
Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет яркие фото с премьеры.
Звездная премьера
Исполнительница главной роли, 23-летняя актриса Холли Бейли, пришла на мероприятие в рамках промо кампании фильма в образе своей героини Ариэль. На кинозвезде было платье цвета морской волны, созданное известным сербским дизайнером Валдрином Сахити.
Также премьеру посетили Мелисса Маккарти (сыграла Урсулу), Хавьер Бардем (исполнил роль Тритона), Джона Гауэр-Кинг (принц Эрик), Джейкоб Тремблей, Аквафина, Хайди Клум и другие знаменитости.
О новом фильме
Мюзикл Роба Маршалла "Русалочка" — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса. Премьера картины в кинотеатрах по всему миру намечена уже на 26 мая.
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