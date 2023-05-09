Как прошла звездная премьера новой темнокожей "Русалочки" от Disney

Кинопремьера фильма "Русалочка" в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

В знаменитом театре "Долби" в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялась звездная премьера новой киноадаптации классического мультфильма Disney "Русалочка". На светское мероприятие пришли исполнители главных ролей, члены съемочной группы и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет яркие фото с премьеры.

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Исполнительница главной роли, 23-летняя актриса Холли Бейли, пришла на мероприятие в рамках промо кампании фильма в образе своей героини Ариэль. На кинозвезде было платье цвета морской волны, созданное известным сербским дизайнером Валдрином Сахити.

Актриса Холли Бейли на кинопремьере фильма "Русалочка". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Также премьеру посетили Мелисса Маккарти (сыграла Урсулу), Хавьер Бардем (исполнил роль Тритона), Джона Гауэр-Кинг (принц Эрик), Джейкоб Тремблей, Аквафина, Хайди Клум и другие знаменитости.

Актеры Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем на кинопремьере фильма "Русалочка". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Рэпер Offset с детьми на кинопремьере фильма "Русалочка". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Супермодель Хайди Клум на кинопремьере фильма "Русалочка". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Продюсер Джон ДеЛука и режиссер Роб Маршалл на кинопремьере фильма "Русалочка". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

О новом фильме

Мюзикл Роба Маршалла "Русалочка" — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса. Премьера картины в кинотеатрах по всему миру намечена уже на 26 мая.

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