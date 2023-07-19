Надя Дорофєєва повертається у відоме шоу – українці захейтили

Українська співачка Надя Дорофєєва під час свого виступу в Казахстані. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська виконавиця та колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася неочікуваною новиною. Популярна артистка розповіла, що стала четвертим тренером шоу "Голос країни", через що отримала багато засудження з боку публіки.

Відповідною новиною Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Незабаром на екрани повертається популярне вокальне шоу "Голос країни", яке отримало безліч глядацьких симпатій свого часу. У новому сезоні можна буде побачити оновлений склад журі, до якого увійшов співак Артем Пивоваров, учасник гурту "KALUSH" MC Kilimmen та солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна.

До останнього не розкривалося ім’я четвертого члена журі, але зараз вже відомо, що ним стала співачка Надя Дорофєєва, яка вже брала участь в шоу. Вона зазначила, що згодна знову взяти участь у вокальному телешоу, де шукатиме сміливих та талановитих виконавців.

Втім, багато підписників української співачки не задоволені тим, що вона сяде в крісло члена журі. Люди в соціальній мережі Instagram почали критикувати її за це та залишати негативні відгуки в коментарях під її новою публікацією.

Дорофєєва — це прям розчарування… Її занадто багато і вона ні про що. Нагадує Регіну Тодоренко. Даремно її взяли. Дивитись не буду

Дорофеєва тут явно зайва. Примітивна музика, сама Дорофєєва сумнівний персонаж, який працював на російську публіку. Краще б Тополю запросили

Чистите коментарі, бо не бажаєте знати думку про артиста????? Це ж все… "підлизування", розчарована, це вже дно, а не національний проєкт, який має об'єднувати

Минулого разу Надя злила всіх моїх фаворитів, я не розумію її смаку і цілей, занадто багато розчарувань. Тож я не задоволена цим призначенням

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Надя Дорофєєва презентувала кліп на нову пісню з Мішею Кацуріним.