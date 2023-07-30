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Как тренеры шоу "Голос країни" добираются на съемки в Варшаву

30 июля 2023 18:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как тренеры шоу "Голос країни" добираются на съемки в Варшаву
Тренеры шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже завтра стартуют съемки уникального тринадцатого сезона шоу "Голос країни", которые в этом году пройдут в Варшаве. Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) больше всего среди тренеров наснимала контента в пути.

Новини.LIVE покажет, как украинские знаменитости добираются в Польшу.

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Новоиспеченный муж Дорофеевой, ресторатор и блогер Миша Кацурин, провожал звездную жену на киевском железнодорожном вокзале. Он опубликовал чувственное фото Нади в вагоне поезда Киев-Холм и указал номер платформы.

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Скриншот: Instagram/misha_katsurin

Сама же Надя активно снимала видео в звездном вагоне поезда. Дорофеева призналась, что хотела снять распаковку товаров от Укрзализныци, но не успела. В объектив камеры, помимо команды Нади, попала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и музыкальный продюсер Иван Клименко.

Юлия Санина, Иван Клименко и проводница Укрзализныци. Скриншоты: Instagram/nadyadorofeeva

На видео не попал еще один тренер нового сезона шоу "Голос країни" Артем Пивоваров. Он опубликовал фото с киевского вокзала, судя по которому можно заключить, что он не поехал вместе со звездными коллегами, и, скорее всего, приедет в Варшаву следующим поездом.

Певец Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

Уникальный сезон шоу

Этой осенью "Голос країни" будет звучать в других странах. Европейский сезон призван поддержать украинский народ, демонстрирующий силу своего духа и талант по всему миру. Финансовое обеспечение съемок взял на себя один из польских телеканалов.

Также в этом году у шоу впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Продюсером трека стал сонграйтер, соучредитель лейбла ENKO и тренер-дебютант Иван Клименко. Совтором вокальной мелодии и гармонии песни выступила выпускница "Голосу країни", певица KOLA. Какое название получил саундтрек и когда он будет презентован, станет известно вскоре.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала романтический момент в рядах ВСУ. Также мы рассказывали, что возвращение Нади Дорофеевой в "Голос країни" вызвало негодование в сети.

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