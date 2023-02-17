Як виглядали в реальності люди, в яких перевтілилися на кінокранах відомі актори

Акторка Меріл Стріп в ролі Маргарет Тетчер у фільмі "Залізна леді"

Кіноадаптація життя реальних людей — нерідкість. Аби підготуватися до зйомок, актори ретельно готуються: вони ретельно вивчають біографію героїв, спілкуються з їхніми родичами та друзями. Ну і авжеж на поміч знаменитостям приходять стилісти та гримери.

Новини.LIVE покаже, як популярні актори перевтілилися на кіноекранах у не менш відомих особистостей.

Едрієн Броуді — Сальвадор Далі

В художньому фільмі "Опівночі в Парижі" режисера Вуді Аллена оскароносний актор вдало перевтілився у відомого іспанського художника. Фільм мав успіх у світовому прокаті.

Кейт Бланшетт — королева Єлизавета I

В однойменному фільмі відображені юність Єлизавети I, обставини її сходження на трон і ранній період правління. Одним з центральних сюжетів стала історія кохання молодої королеви та її фаворита лорда Роберта Дадлі, графа Лестера. За цю роль австралійська акторка Кейт Бланшетт отримала премію "Золотий глобус" та номінацію на "Оскар".

Бен Кінгслі — Магатма Ґанді

Оскароносний актор, кавалер Ордена Британської Імперії вдало перевтілився в національного героя Індії в однойменному фільмі. Стрічка отримала премію "Оскар" 1983 року.

Морган Фрімен — Нельсон Мандела

Оскароносний актор зіграв роль південноафриканського правозахисника, національного героя цієї країни у фільмі "Непідкорений", який вийшов на великі екрани 2009 року. Компанію йому на знімальному майданчику склав голлівудський актор Метт Деймон. За свої ролі обидва отримали номінації на премію "Оскар".

Меріл Стріп — Маргарет Тетчер

Багаторазова лауреатка премії "Оскар" та володарка численних нагород вдало перевтілилась в роль першої жінки прем’єр-міністра в історії Сполученого Королівства Маргарет Тетчер. При бюджеті в 14 млн доларів фільму "Залізна леді" вдалося зібрати у світовому прокаті 115 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які відомі акторки перевтілились у діснеївських принцес на кіноекранах. Також ми писали, що стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва. 10 гривень з кожного проданого квитка спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із шести мінометів і трьох пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики.