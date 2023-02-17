Как выглядели в реальности люди, в которых превратились на кинокранах известные актеры
Киноадаптация жизни реальных людей — не редкость. Чтобы подготовиться к съемкам, актеры тщательно готовятся: они изучают биографию героев, общаются с их родственниками и друзьями. Ну и конечно на помощь знаменитостям приходят стилисты и гримеры.
Новини.LIVE покажет, как популярные актеры превратились на киноэкранах в не менее известных личностей.
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Эдриен Броуди — Сальвадор Дали
В художественном фильме "Полночь в Париже" режиссера Вуди Аллена оскароносный актер удачно превратился в известного испанского художника. Фильм имел успех в мировом прокате.
Кейт Бланшетт — королева Елизавета I
В одноименном фильме запечатлены юность Елизаветы I, обстоятельства ее восхождения на трон и ранний период правления. Одним из центральных сюжетов стала история любви молодой королевы и ее фаворита лорда Роберта Дадли, графа Лестера. За эту роль австралийская актриса Кейт Бланшетт получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".
Бен Кингсли — Магатма Ганди
Оскароносный актер, кавалер Ордена Британской Империи удачно превратился в национального героя Индии в одноименном фильме. Лента получила премию "Оскар" в 1983 году.
Морган Фримен — Нельсон Мандела
Оскароносный актер сыграл роль южноафриканского правозащитника, национального героя этой страны в фильме "Непокоренный", вышедшем на большие экраны в 2009 году. Компанию ему на съемочной площадке составил голливудский актер Мэтт Дэймон. За свои роли оба получили номинации на премию "Оскар".
Мерил Стрип — Маргарет Тэтчер
Многократная лауреатка премии "Оскар" и обладательница многочисленных наград удачно превратилась в роль первой женщины премьер-министра в истории Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер. При бюджете в 14 млн долларов фильму "Железная леди" удалось собрать в мировом прокате 115 млн долларов.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие известные актрисы превратились в диснеевских принцесс на киноэкранах. Также мы писали, что стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева. 10 гривен с каждого проданного билета направят на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) со 120-мм минометами для 111-й отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Комплекс состоит из шести минометов и трех пикапов, а также средств связи, питания, аэроразведки, оптики.