Як Віктор Павлік отримав спецперепустку, яку в нього вилучила поліція

Співак Віктор Павлік. Фото: Instagram/viktorpavlik

Напередодні поліція Києва вилучила в співака Віктора Павліка спецперепустку, яка дозволяла йому пересуватися автівкою, зокрема, закритим Південним мостом столиці в комендантську годину. Журналісти "BBC Україна" поспілкувалися із джерелами у КМДА та Київській міській військовій адміністрації (КМВА), а також із військовими, щоб з’ясувати, яким чином артист міг отримати документ, через який він потрапив у гучний скандал.

Про це повідомляє видання BBC Україна.

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Як Павлік отримав спецперепустку

На перепустці, яку співак показав на скандальному відео, видно герби міста Києва та Нацгвардії. КМДА і КМВА у коментарі "ВВС Україна" пояснили, що видачею таких спецперепусток займається в першу чергу військова комендатура.

Джерела видання у київській владі розповіли, що на кожне місто і область під розпис керівників видається конкретна кількість перепусток. За словами співрозмовника BBC, Віктор Павлік отримав перепустку від області (за нею закріплений номер перепустки), можливо, задіявши свої особисті зв'язки.

Керівництво міста розподіляє видані та завірені військовими перепустки між силовими структурами, держустановами та підприємствами. Але такі спецперепустки не є іменними. Їх видають на транспортний засіб, за яким закріплена обмежена кількість водіїв.

Номер перепустки Віктора Павліка, за інформацією співрозмовника видання "BBC Україна", збігається із серією перепусток, виданих одному з благодійних фондів. Як цей документ потрапив до співака — це питання, яке зараз з'ясовують поліцейські.

Скандал з Павліком

Напередодні дружина співака, блогерка Катерина Репяхова, зняла та виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту в Києві. Жінка хизувалась, що вони так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка. І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

Після цього в соцмережах розгорівся скандал. Блогерка видалила відео, вибачилась. Репяхова зазначила, що Віктор Павлік не купляв спецперепустку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Берліні скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою. Також ми розповідали, що акторка Ксенія Мішина попросила вибачення за відео, яке опублікувала під час ракетного обстрілу Києва 16 травня.