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Ксенія Мішина попросила вибачення за відео, яке опублікувала під час обстрілу

18 травня 2023 17:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ксенія Мішина попросила вибачення за відео, яке опублікувала під час обстрілу
Акторка Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Масований ракетний обстріл окупантами столиці 16 травня наробив галасу не тільки в небі, а й у соцмережах. Чимало блогерів та знаменитостей опублікували відео під час роботи ППО. Серед них була й акторка Ксенія Мішина. Через два дні кінозірка все ж таки попросила вибачення в українців. 

Це вона зробила у своєму Instagram.

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Вибачення від Мішиної

Акторка знову зазначила, що знімала просто темне небо, втім зараз, за словами Ксенії, це не має різниці. Мішина запевнила, що не вважає себе зрадницею. 

"Я живу тут, щодня медитую під українським небом, намагаюсь, як і всі, проживати великі стреси, допускаю помилки, але безмежно люблю свою країну та своїх людей. Вся моя діяльність для вас і мені немає сенсу тримати оборону перед своїми. Тож за свої дії я прошу вибачення, бо жодних поганих мотивів у моїй голові не було і немає. І більше жодних ліхтариків у небі", — написала Мішина. 

Також Ксенія нагадала, що будь-які необережні світлини роботи ППО, навіть якщо там мало що видно або майже нічого не видно — недопустимі. Публікацію Мішина доповнила фотографію, на якій позує з сумним обличчям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Що казала до цього

Одразу після критики Мішина дала відсіч коментаторам. Акторка зазначила, що в містах України працюють камери відеоспостереження, трансляцію з яких можна знайти в мережі. Також Мішина згадала численні Telegram канали, які також публікують відео з нічним небом під час роботи ППО. 

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Берліні скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою. Також ми розповідали, що блогерка та співачка Інна Воронова вибачилась за відео з роботою ППО.

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