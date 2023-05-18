Как Виктор Павлик получил спецпропуск, который у него изъяла полиция

Певец Виктор Павлик. Фото: Instagram/viktorpavlik

Накануне полиция Киева изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, позволявший ему передвигаться автомобилем, в частности, закрытым Южным мостом столицы в комендантский час. Журналисты "BBC Украина" пообщались с источниками в КГГА и Киевской городской военной администрации (КМВА), а также с военными, чтобы выяснить, каким образом артист мог получить документ, из-за которого он попал в громкий скандал.

Об этом сообщает издание BBC Украина.

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Как Павлик получил спецпропуск

На пропуске, который певец показал на скандальном видео, видны гербы Киева и Нацгвардии. КГГА и КМВА в комментарии "ВВС Украина" объяснили, что выдачей таких спецпропусков занимается в первую очередь военная комендатура.

Источники издания в киевских властях рассказали, что на каждый город и область под роспись руководителей выдается конкретное количество пропусков. По словам собеседника BBC, Виктор Павлик получил пропуск от области (за ним закреплен номер пропуска), возможно, задействовав свои личные связи.

Руководство города распределяет изданные и заверенные военными пропуска между силовыми структурами, госучреждениями и предприятиями. Но такие спецпропуска не являются именными. Их выдают на транспортное средство, за которым закреплено ограниченное количество водителей.

Номер пропуска Виктора Павлика, по информации собеседника издания "BBC Украина", совпадает с серией пропусков, выданных одному из благотворительных фондов. Как этот документ попал к певцу, это вопрос, который сейчас выясняют полицейские.

Скандал с Павликом

Накануне жена певца, блогер Екатерина Репяхова, сняла и выложила в Instagram видео, как они машиной мчатся по Южному мосту в Киеве. Женщина хвасталась, что они так быстро и беспрепятственно едут, потому что имеют "волшебную бумажку" под названием спецпропуск. И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика.

После этого в соцсетях разгорелся скандал. Блогерша удалила видео, извинилась. Репяхова отметила, что Виктор Павлик не покупал спецпропуск.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Берлине отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском. Также мы рассказывали, что актриса Ксения Мишина извинилась за видео, которое опубликовала во время ракетных обстрелов Киева 16 мая.