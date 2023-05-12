Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Як же Том Круз? Шакіру знову помітили у компанії з іншим, відеодокази arrow

Як же Том Круз? Шакіру знову помітили у компанії з іншим, відеодокази

12 травня 2023 13:59
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Співачку Шакіру побачили з іншим – зірка знову була на побаченні
Колумбійська співачка Шакіра під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відому колумбійську співачку Шакіру помітили з автогонщиком Льюїсом Гемілтоном під час їхньої вечері у Маямі. У мережі з’явилися кадри, де можна побачити, як вони обидва із задоволенням проводять час в ресторані на побаченні.

Відповідні кадри з побачення співачки та автогонщика розмістили на каналі "Diario AS" в YouTube.

Читайте також:

Влітку минулого року колумбійська співачка розлучилася зі своїм чоловіком, з яким в неї протримався шлюб 12 років. Кажуть, що саме Шакіра вирішила подати на розлучення через те, що іспанський футболіст декілька разів зраджував їй.

Після розлучення Шакіра зі своїми синами хотіла поїхати до Маямі, але Жеррар Піке був проти цього. Згодом їм обом вдалося врегулювати це питання.

Шакира и Жерар Пике с детьми
Співачка Шакіра з колишнім чоловіком Жераром Піке та дітьми на футбольній церемонії нагородження в Барселоні. Фото: google.com

Нещодавно співачку помітили у компанії з відомим американським актором Томом Крузом, з яким вона відвідала Гран–прі Формули–1 в Маямі. Папараці помітили, що зірки дуже мило спілкувалися та проводили разом час під час Гран–прі.

Після цього стало відомо, що Том Круз дуже зацікавлений у Шакірі, він навіть відправляв їй квіти.

Шакира и Том Круз
Співачка Шакіра з актором Томом Крузом на Гран–прі Формули–1 у Маямі. Фото: google.com

Але днями колумбійську знаменитість помітили вже у ресторані з автогонщиком Льюїсом Гемілтоном, з яким вона разом вечеряла у Маямі. Судячи з кадрів, які з’явилися в Інтернеті, можна зробити висновок, що їм подобається разом проводити час.

На кадрах Шакіру можна побачити у невеликому круїзі заливом Біскейн, у який вона вирішила відправитися разом з автогонщиком.

Нагадаємо, ми писали про те, що колумбійська співачка Шакіра заявила про те, що її дітей переслідують.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Шакіра виконала пісню про розлучення з футболістом Жераром Піке.

Також ми повідомляли про те, що співачка Шакіра дала перше інтерв’ю після розлучення з футболістом Жераром Піке.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB