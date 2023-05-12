Співачку Шакіру побачили з іншим – зірка знову була на побаченні

Колумбійська співачка Шакіра під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відому колумбійську співачку Шакіру помітили з автогонщиком Льюїсом Гемілтоном під час їхньої вечері у Маямі. У мережі з’явилися кадри, де можна побачити, як вони обидва із задоволенням проводять час в ресторані на побаченні.

Відповідні кадри з побачення співачки та автогонщика розмістили на каналі "Diario AS" в YouTube.

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Влітку минулого року колумбійська співачка розлучилася зі своїм чоловіком, з яким в неї протримався шлюб 12 років. Кажуть, що саме Шакіра вирішила подати на розлучення через те, що іспанський футболіст декілька разів зраджував їй.

Після розлучення Шакіра зі своїми синами хотіла поїхати до Маямі, але Жеррар Піке був проти цього. Згодом їм обом вдалося врегулювати це питання.

Співачка Шакіра з колишнім чоловіком Жераром Піке та дітьми на футбольній церемонії нагородження в Барселоні. Фото: google.com

Нещодавно співачку помітили у компанії з відомим американським актором Томом Крузом, з яким вона відвідала Гран–прі Формули–1 в Маямі. Папараці помітили, що зірки дуже мило спілкувалися та проводили разом час під час Гран–прі.

Після цього стало відомо, що Том Круз дуже зацікавлений у Шакірі, він навіть відправляв їй квіти.

Співачка Шакіра з актором Томом Крузом на Гран–прі Формули–1 у Маямі. Фото: google.com

Але днями колумбійську знаменитість помітили вже у ресторані з автогонщиком Льюїсом Гемілтоном, з яким вона разом вечеряла у Маямі. Судячи з кадрів, які з’явилися в Інтернеті, можна зробити висновок, що їм подобається разом проводити час.

На кадрах Шакіру можна побачити у невеликому круїзі заливом Біскейн, у який вона вирішила відправитися разом з автогонщиком.

Нагадаємо, ми писали про те, що колумбійська співачка Шакіра заявила про те, що її дітей переслідують.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Шакіра виконала пісню про розлучення з футболістом Жераром Піке.

Також ми повідомляли про те, що співачка Шакіра дала перше інтерв’ю після розлучення з футболістом Жераром Піке.