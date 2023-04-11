Шакіра благає перестати переслідувати її дітей – співачка зробила гучну заяву

Колумбійська співачка просить перестати переслідувати її дітей.

Відома колумбійська співачка, модель і танцівниця Шакіра заявила про те, що її синів почали переслідувати, та просить припинити це робити. Тому знаменита артистка дуже занепокоєна тим, що сталося після цього з емоційним станом її двох синів на ім’я Мілан та Саша.

Про це Шакіра розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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За словами легендарної артистки, її діти за останній рік пережили багато чого поганого. Шакіра підкреслила, що її сини страждали від постійної облоги та переслідування з боку папараці та різних журналістів, коли вони жили в іспанській Барселоні.

Варто зазначити, що це все сталося на тлі розлучення Шакіри з іспанським футболістом та батьком її дітей Жераром Піке.

"Я прошу вас утриматися від переслідування їх на виході зі школи або на вході, від очікування їх біля дверей нашого будинку або після школи… Йдеться про здоров’я, фізичну та емоційну цілісність двох дітей віком 8 і 10 років, які хочуть лише мати можливість виходити на вулицю і ходити до школи, почуваючись у безпеці та не наражаючись на постійне спостереження камер", – висловилася колумбійська співачка Шакіра.

Також відома артистка стверджує, що вона хоче надати своїм дітям захисту та дбати про їхнє благополуччя, щоб вони проживали щасливе життя та мали спокійне майбутнє.

Варто підкреслити, що досить тривалий час навколо колумбійської співачки та іспанського футболіста не вщухають гучні пристрасті. Слід зазначити, що пара розійшлася влітку 2022 року після того, як футболіст зрадив своїй дружині.

Нагадаємо, ми писали, що відома колумбійська співачка Шакіра вирішила покинути Барселону після розлучення з коханим Жераром Піке.

Раніше ми розповідали, що колумбійська співачка Шакіра заспівала про розлучення з футболістом Жераром Піке.

Також ми повідомляли, що співачка Шакіра прокоментувала розлучення з футболістом Жераром Піке.