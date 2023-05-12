Певицу Шакиру увидели с другим – звезда снова была на свидании

Колумбийская певица Шакира во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известную колумбийскую певицу Шакиру заметили с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном во время их ужина в Майами. В сети появились кадры, где можно увидеть, как они оба с удовольствием проводят время в ресторане на свидании.

Соответствующие кадры со свидания певицы и автогонщика разместили на канале "Diario AS" в YouTube.

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Летом прошлого года колумбийская певица развелась со своим мужем, с которым у нее продержался брак 12 лет. Говорят, что именно Шакира решила подать на развод из–за того, что испанский футболист несколько раз изменял ей.

После развода Шакира со своими сыновьями хотела уехать в Майами, но Жеррар Пике был против этого. Впоследствии им обоим удалось урегулировать этот вопрос.

Певица Шакира с бывшим мужем Жераром Пике и детьми на футбольной церемонии награждения в Барселоне. Фото: google.com

Недавно певицу заметили в компании с известным американским актером Томом Крузом, с которым она посетила Гран–при Формулы–1 в Майами. Папарацци заметили, что звезды очень мило общались и проводили вместе во время Гран–при.

После этого стало известно, что Том Круз очень заинтересован в Шакире, он даже посылал ей цветы.

Певица Шакира с актером Томом Крузом на Гран–при Формулы–1 в Майами. Фото: google.com

Но на днях колумбийскую знаменитость заметили уже в ресторане с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном, с которым она вместе ужинала в Майами. Судя по появившимся в Интернете кадрам, можно сделать вывод, что им нравится вместе проводить время.

На кадрах Шакиру можно увидеть в небольшом круизе по заливу Бискейн, в который она решила отправиться вместе с автогонщиком.

Напомним, мы писали о том, что колумбийская певица Шакира заявила о том, что ее детей преследуют.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Шакира исполнила песню о разводе с футболистом Жераром Пике.

Также мы сообщали о том, что певица Шакира дала первое интервью после развода с футболистом Жераром Пике.