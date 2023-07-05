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"Как же тяжело, рыдаю": Андрей Бедняков довел украинцев до слез

5 июля 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Андрей Бедняков показал трогательные кадры - ведущий довел украинцев до слез
Украинский ведущий и блогер Андрей Бедняков в своем шоу. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский телеведущий, блогер и звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков тронул украинцев. Известный ведущий показал видео, где можно увидеть, как отец, который сейчас защищает Украину, приехал к своей дочери на выпускной, сделав ей сюрприз.

Соответствующими кадрами Андрей Бедняков поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинский ведущий показал трогательные кадры, которые довели до слез каждого, кто их увидел. На видео видно, как девочка в слезах во время своего выпускного в красивом платье побежала к отцу, который сейчас служит на фронте и защищает Украину от врагов.

"Отец военный приехал на выпускной к Дочке", — подписал видеоролик Андрей Бедняков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrii Biedniakov (@biedniakov)

Многочисленные пользователи сети не смогли сдержать слова и эмоционально начали обсуждать это видео. Люди начали оставлять свои комментарии под этим видеороликом, отметив, что не могут сдержать слез от таких кадров, где отец с фронта приехал к дочери на выпускной.

  • И слезы покапали на экран у всех
  • Рыдаю… как можно простить этим проклятым оркам… детки наши будь счастливы!!! Будьте всегда в объятиях родителей
  • Бедны наши дети, сколько детей осталось без родителей. Бедны наши люди, из-за этого проклятого агрессора
  • Слезы рекой…, как тяжело нашим детям и родителям в настоящее время. Пусть все дети дождутся своих пап. Как мало для счастья нужно…
Комментарии со страницы Андрея Беднякова
Комментарии со страницы Андрея Беднякова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Андрея Беднякова
Комментарии со страницы Андрея Беднякова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Андрея Беднякова
Комментарии со страницы Андрея Беднякова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Андрея Беднякова
Комментарии со страницы Андрея Беднякова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный телеведущий Андрей Бедняков рассказал о своем доме в оккупированном Мариуполе.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский ведущий Андрей Бедняков обратился к своей матери, которой не стало.

Также мы сообщали, что ведущий и блогер Андрей Бедняков рассказал, сколько ему предлагали за корпоративы в Крыму.

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