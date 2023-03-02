Создан уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Съемочная группа музыкального тревел-шоу "Как звучит мир… Украина"

Новое музыкальное тревел-шоу "Как звучит мир… Украина", авторами которого являются творческие супруги Синельниковы, набирает обороты. В нем ведущий и композитор Евгений Филатов (The Maneken) ищет уникальные звуки украинских городов и регионов. В третьем выпуске съемочная группа посетила Карпаты.

Новый эпизод уникального тревел-шоу доступен на YouTube канале "УкрЮтюбПроект".

Подробности

Если говорить о звуках, то у многих украинцев Карпаты ассоциируются с шумом горных рек, игрой трембитой и перезвоном овечьего стада. Но в выпуске Евгений смог найти уникальные и неожиданные звуки, гармонично сочетающиеся в волшебной музыке живописного региона.

"Как звучат Карпаты" — познавательный и увлекательный материал о Гуцульщине, ее традициях, мастерах и жизни региона в военное время.

"Когда говоришь о Карпатах, сразу представляешь облака, цепляющие горы, кроны ель, заканчивающиеся где-то в небе, разноцветную палитру лесов, хрустальные быстрые реки. Но кроме и так всем известного, много интересного и необычного можно еще услышать на Гуцульщине, будете удивлены не только находками, но и конечным результатом. Стоит посмотреть и проникнуться", — прокомментировал выпуск композитор Евгений Филатов.

В видео отдельный сюжет посвящен важной и актуальной теме сохранения чистоты природы. Снята работа эко активистов и волонтеров, среди которых украинские звезды шоу-бизнеса: певица Алина Паш и режиссер, продюсер Алан Бадоев. Они присоединились к уборке берега Карпатского моря.

Напомним, ранее мы писали о том, как звучит Одесса в тревел-шоу Евгения и Натальи Синельниковых. Также мы рассказывали, что "Дизель Шоу" возвращается на телевидение: когда и что ждать новых выпусков.