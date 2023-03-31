"Як звучить світ. Україна": Філатов презентував альбом з унікальним саундом міст країни

Саундпродюсер Євген Філатов (The Maneken)

Музичне тревел-шоу "Як звучить світ... Україна" від творчого подружжя, продюсерки BADOEVTEAM та режисера "Орел і Решка", Наталії і Євгена Синельникових завершило перший сезон проєкту. Він дозволив глядачам подорожувати по різних містах, відкриваючи для себе культуру, традиції та музичні ритми. Ведучий проєкту, саундпродюсер Євген Філатов презентував альбом "Як звучить світ. Україна", в якому зібрані всі композиції сезону.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

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Подробиці

"Як звучить Україна" — абсолютно новий формат шуо. Євген Філатов, також відомий за псевдонімом The Maneken, збирав звуки українських міст та регіонів і створював з них мелодію. В першому сезоні команда відвідала Чернігів, Одесу, Київ, Львів та Карпати.

"Для мене було головним — саме записувати звуки, а не втілювати свої креативні задуми. Так, іноді я грав самостійно на інструментах, але все ж, розраховував на те, що місто подарує мені мелодії для запису. Дякую Наталі, Євгену Синельникову та всім причетним за таку чудову нагоду", — прокоментував прем’єру Філатов.

Прослухати треки можна на будь-якій цифровій платформі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Євгена Синельникова здійснила свою мрію у новому тревел-шоу. Також ми розповідали, що нове кулінарне телешоу зі співачкою Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах.