Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Синельникови та Філатов в унікальному тревел-шоу створили саунд Львова arrow

Синельникови та Філатов в унікальному тревел-шоу створили саунд Львова

10 березня 2023 10:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Знімальна група тревел-шоу "Як звучить світ… Україна"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

"Як звучить світ… Україна" — нове музичне тревел-шоу, авторами якого є творче подружжя Синельникових. В ньому ведучий та композитор Євген Філатов (The Maneken)  шукає унікальні звуки українських міст та регіонів. У четвертому  епізоді знімальна група завітала до Львова.

Новий випуск доступний на YouTube каналі "УкрЮтюбПроєкт".

Читайте також:

Деталі

У новому епізоді творці шоу за допомогою звуків показали сучасне життя львів'ян та вимушених переселенців, а також зміни, які відбулися у місті з приходом повномасштабної війни.

Львів має багатогранну історію, у ньому поєдналися культури різних країн, про що свідчать пам’ятки архітектури, тематичні заклади та музеї. Воно має свій неповторний шарм та автентичність. Але за минулий рік місто Лева  став прихистком для десятків тисяч людей, що рятувалися від наступу російських військ, і це внесло свої корективи.

У випуску зібрані як знайомі та притаманні місту звуки, так і нові, ті, що привнесли останні події у країні.

Звучання органу та раритетного, врятованого від окупантів фортепіано, сучасної ліри та труби з Ратуші, трамваю, вуличних музикантів й електронного саунду — все це поєдналося у мотивуючій композиції, присвяченій місту Львів. У цій мелодії поєдналися стародавні пам’ятки міста та сучасні історії вимушених переселенців і добродіїв, які присвятили свою діяльність допомозі тим, кому зараз найважче.

"Для багатьох Львів це площа Ринок, Ратуша, Оперний театр, парк Шевченка та багато інших місць, відомих кожному туристу та просто гостям міста. І, звісно, ми не оминули всім знайомих звуків, притаманним місту. Але хотілося ще показати ті позитивні зміни, які дійсно надихають, викликають щиру повагу та віру у світле завтра. Навіть у часи смутку і скрути українці не здаються, продовжують щось будувати, створювати нове, допомагати ближньому, розвиватися. Це круто, це мотивує рухатися, жити не тільки заради себе, а й задля кращого майбутнього нашої держави", — прокоментували випуск автори проєкту "Як звучить світ… Україна".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в третьому випуску знімальна група проєкту "Як звучить світ… Україна" завітала до Карпат. А у другому епізоді лунала Одеса.  

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:59 Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

11:54 На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

11:45 Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

11:42 У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:32​​​​​​​Грузинський парламент відхилив скандальний закон про іноагентів

11:28 Влада рф хоче набрати до кінця року 400 тисяч контрактників, — ЗМІ

11:20 На Одещині трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

Новина з відео

11:12 Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

11:02 На початку вторгнення Папа Римський хотів поїхати до путіна, але йому відмовили

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

11:12 Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

Новина з відео

10:30 В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула

Ексклюзив

09:22Полякова довела до сліз українців чуттєвим концертом у Києві: фото й відео

Новина з відео

06:15 Ракицький став героєм матчу "Шахтаря" з "Феєнордом"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Актуальне по темі

None 10 Березень 11:58

Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

None 10 Березень 11:54

На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

None 10 Березень 11:45

Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

None 10 Березень 11:55

У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB