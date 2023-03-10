Синельникови та Філатов в унікальному тревел-шоу створили саунд Львова

Знімальна група тревел-шоу "Як звучить світ… Україна"

"Як звучить світ… Україна" — нове музичне тревел-шоу, авторами якого є творче подружжя Синельникових. В ньому ведучий та композитор Євген Філатов (The Maneken) шукає унікальні звуки українських міст та регіонів. У четвертому епізоді знімальна група завітала до Львова.

Новий випуск доступний на YouTube каналі "УкрЮтюбПроєкт".

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У новому епізоді творці шоу за допомогою звуків показали сучасне життя львів'ян та вимушених переселенців, а також зміни, які відбулися у місті з приходом повномасштабної війни.

Львів має багатогранну історію, у ньому поєдналися культури різних країн, про що свідчать пам’ятки архітектури, тематичні заклади та музеї. Воно має свій неповторний шарм та автентичність. Але за минулий рік місто Лева став прихистком для десятків тисяч людей, що рятувалися від наступу російських військ, і це внесло свої корективи.

У випуску зібрані як знайомі та притаманні місту звуки, так і нові, ті, що привнесли останні події у країні.

Звучання органу та раритетного, врятованого від окупантів фортепіано, сучасної ліри та труби з Ратуші, трамваю, вуличних музикантів й електронного саунду — все це поєдналося у мотивуючій композиції, присвяченій місту Львів. У цій мелодії поєдналися стародавні пам’ятки міста та сучасні історії вимушених переселенців і добродіїв, які присвятили свою діяльність допомозі тим, кому зараз найважче.

"Для багатьох Львів — це площа Ринок, Ратуша, Оперний театр, парк Шевченка та багато інших місць, відомих кожному туристу та просто гостям міста. І, звісно, ми не оминули всім знайомих звуків, притаманним місту. Але хотілося ще показати ті позитивні зміни, які дійсно надихають, викликають щиру повагу та віру у світле завтра. Навіть у часи смутку і скрути українці не здаються, продовжують щось будувати, створювати нове, допомагати ближньому, розвиватися. Це круто, це мотивує рухатися, жити не тільки заради себе, а й задля кращого майбутнього нашої держави", — прокоментували випуск автори проєкту "Як звучить світ… Україна".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в третьому випуску знімальна група проєкту "Як звучить світ… Україна" завітала до Карпат. А у другому епізоді лунала Одеса.