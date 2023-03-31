"Как звучит мир. Украина": Филатов представил альбом с уникальным саундом городов страны

Саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken)

Музыкальное тревел-шоу "Как звучит мир... Украина" от творческих супругов, продюсера BADOEVTEAM и режиссера "Орел и Решка", Натальи и Евгения Синельниковых завершило первый сезон проекта. Он позволил зрителям путешествовать по разным городам, открывая для себя культуру, традиции и музыкальные ритмы. Ведущий проекта, саунд-продюсер Евгений Филатов презентовал альбом "Как звучит мир. Украина", в котором собраны все композиции сезона.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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"Как звучит Украина" — совершенно новый формат шоу. Евгений Филатов, также известный по псевдониму The Maneken, собирал звуки украинских городов и регионов и создавал из них мелодию. В первом сезоне команда посетила Чернигов, Одессу, Киев, Львов и Карпаты.

"Для меня было главным — именно записывать звуки, а не воплощать свои креативные замыслы. Да, иногда я играл самостоятельно на инструментах, но все же рассчитывал на то, что город подарит мне мелодии для записи. Спасибо Наталье, Евгению Синельникову и всем причастным за такой замечательную возможность", — прокомментировал премьеру Филатов.

Прослушать треки можно на любой цифровой платформе.

Напомним, ранее мы писали, что жена Евгения Синельникова осуществила свою мечту в новом тревел-шоу. Также мы рассказывали, что новое кулинарное телешоу с певицей Олей Поляковой повлекло за собой неоднозначную реакцию в соцсетях.