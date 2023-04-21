Какое место прогнозируют букмекеры Украине на "Евровидении-2023": данные из разных источников

Участники группы TVORCHI. Фото: Facebook/hello.tvorchi

Уже через три недели в английском Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Пока участники из разных стран готовятся к выступлению, букмекеры принимают ставки поклонников на их результаты.

Новини.LIVE расскажет, кому они прочат победу и какие коэффициенты у украинской группы TVORCHI.

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Прогнозы от букмекеров

Все конторы прочат первое место представительнице Швеции певице Loreen. Она уже побеждала на Евровидении в 2012 году, которое тогда прошло в Баку (Азербайджан). На одном из самых популярных букмекерских сайтов Smarkets на нее самый маленький коэффициент — 1.75.

Что касается украинцев, то группе TVORCHI прочат третье место. Их коэффициент — 9.4. В пятерке также представители Финляндии, Швеции и Испании.

Прогнозы букмеров на "Евровидении-2023". Скриншот: smarkets.com

На одном из крупнейших бетинговых сайтов Европы, BET365, коэффициенты отличаются не так сильно. У Loreen с ее песней Tattoo коэффициент — 1.67. Группы TVORCHI также на третьей строчке. Рейтинг периодически обновляется, но пока в нем нет значительных изменений.

Если 39-летняя Loreen займет первое место на конкурсе, финал которого пройдет 13 мая, для Швеции это станет седьмой победой в истории конкурса.

Прогнозы букмеров на "Евровидении-2023". Скриншот: eurovisionworld.com

Ниже видео участников "Евровидения-2023", которые по прогнозам букмекеров войдут в ТОП-5.

Loreen — Tattoo (Швеция)

Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия)

TVORCHI — Heart of Steel (Украина)

Blanca Paloma — Eaea (Испания)

Alessandra — Queen of Kings (Норвегия)

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной. Также мы рассказывали, будет ли семья участника от Украины на "Евровидении-2023", которая проживает в Нигерии, смотреть финал шоу.