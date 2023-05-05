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Какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023"

5 мая 2023 07:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023"
Сцена песенного конкурса "Евровидение-2023" в английском Ливерпуле и представители Германии на репетиции. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующий вторник, 9 мая, в английском Ливерпуле, пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Обычно шестерым странам не нужно проходить квалификацию в финал: странам так называемой "Большой пятерки" и победителям конкурса прошлого года.

Новини.LIVE расскажет, кто вместе с украинской группой TVORCHI попал в финал "Евровидения-2023" автоматически.

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"Большая пятерка"

Это пять стран-участниц песенного конкурса "Евровидение", которые вносят наибольший финансовый вклад в развитие Европейского вещательного союза.

Это Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия. Члены "Большой пятерки" автоматически попадают в финал конкурса, независимо от их предварительного результата.

Великобритания

Страну на конкурсе представит 25-летняя певица и автор песен из Лондона Мэй Мюллер. 13 мая под номером 26 она исполнит композицию I Wrote A Song.

Германия

От страны в английский Ливерпуль поедет готик-индастриал-метал группа Lord Of The Lost из Гамбурга. Коллектив берет свое начало в 2009 году, состоит из пяти человек.

Артисты выступали на множестве международных фестивалей, а также устраивали туры более чем в 30 странах. Конкурс "Евровидение-2023" музыканты планируют покорить с песней Blood & Glitter

Испания

Blanca Paloma — не только певица, но и художница декораций и костюмов. С общим результатом в 169 баллов ее конкурсный сингл Eaea обошел семь других конкурентов на местном нацотборе. Песни предпочли как члены жюри, так и испанцы, присылавшие свои СМС.

Италия

Певец Марко Менгони уже участвовал в "Евровидении" 10 лет назад. Тогда в шведском городе Мальме он занял седьмое место. В этом году певец стал победителем фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо.

Марк обошел 28 претендентов. Его оценивало не только профессиональное жюри, но и пресса и зрители. 34-летний артист представит Италию с песней Due vite.

Франция

Канадско-марокканская певица La Zarra повезет триколор страны в английский Ливерпуль на 67-й песенный конкурс "Евровидение".

"Я очень горжусь тем, что имею возможность исполнить свою песню перед миллионами зрителей во всем мире. Я большая поклонница самых красивых французских голосов, таких как Эдит Пиаф, Барбара, Далида, а также Селин Дион. Рада, что все европейцы узнают о моей песне, которая, я надеюсь, станет их", — прокомментировала победу во французском нацотборе La Zarra.

Напомним, ранее мы писали, что накануне "Евровидения-2023" группа The HARDKISS представила новую песню Festival и клип на нее. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023".

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