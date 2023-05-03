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Сусіди України на конкурсі "Євробачення-2023": хто представляє Румунію

3 травня 2023 06:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сусіди України на конкурсі "Євробачення-2023": хто представляє Румунію
Румунія на конкурсі "Євробачення". Фото: eurovisionworld.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який пройде 11 травня, Україна може голосувати за артистів. Саме тоді під номером три вийде румунський співак Теодор Андрей. Один з наймолодших учасників цьогорічного "Євробачення" виконає пісню D.G.T. (Off and On).

Новини.LIVE детальніше розкаже про представника Румунії на цьогорічному "Євробаченні" та шлях цієї країни на конкурсі. 

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Про Теодора Андрея

Молодий хлопець переміг на Нацвідборі у Бухаресті, який пройшов у прямому етері на початку лютого. Йому вдалось обійти 11 претендентів. 

Теодор Андрей прославився участю 2017 року у шоу талантів Vocea Romaniei Junior ("Голос Румунії. Діти"), румунської версії The Voice Kids, де він дійшов до півфіналу. 2020 року він взяв участь у місцевій версії The X Factor, де зупинився на буткемпах. Його дебютний альбом Fragil вийшов минулого року.

Прогнози на перемогу

Букмекерські контори не ставлять на перемогу Теодора.  Ба більше — в хлопця не має шансів, згідно з прогнозами, на вихід у фінал. Серед всіх 37 конкурсантів 18-річний румун займає останнє місце. В Теодора коефіцієнт складає 501. В той час, як в українського гурту TVORCHI він 11 (третє місце), а у фаворитки Loreen зі Швеції 1.62.

Прогнози букмекерів на перемогу Теодора Андрея на конкурсі "Євробачення-2023". Скришот: eurovisionworld.com

Румунія на "Євробаченні"

Країни дебютувала на конкурсі 1994 року. Тоді в Ірландії співак Дан Біттман посів 21 місце з 25. Після такого результату країна робила перерви і повноцінно повернулась на "Євробачення" 2002 року. 

Румунія три рази потрапляла в Топ-5. Найкращими результатами залишаються "бронзи" представників  2005 та 2010 років. 

2016 року Румунія була дискваліфікована з конкурсу за несплату боргів перед Європейською мовною спілкою. Починаючи з 2018 року країні вдалося лише раз кваліфікуватися до фіналу. 

Тож попри невтішні прогнози букмекерів, в молодого Теодора Андрея є всі шанси покращити результати Румунії на "Євробаченні".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023". Також ми розповідали, хто представлятиме Молдову та Польщу на "Євробаченні-2023".

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