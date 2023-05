Сусіди України на конкурсі "Євробачення-2023": хто представляє Румунію

Румунія на конкурсі "Євробачення". Фото: eurovisionworld.com

Під час другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який пройде 11 травня, Україна може голосувати за артистів. Саме тоді під номером три вийде румунський співак Теодор Андрей. Один з наймолодших учасників цьогорічного "Євробачення" виконає пісню D.G.T. (Off and On).

Новини.LIVE детальніше розкаже про представника Румунії на цьогорічному "Євробаченні" та шлях цієї країни на конкурсі.

Про Теодора Андрея

Молодий хлопець переміг на Нацвідборі у Бухаресті, який пройшов у прямому етері на початку лютого. Йому вдалось обійти 11 претендентів.

Теодор Андрей прославився участю 2017 року у шоу талантів Vocea Romaniei Junior ("Голос Румунії. Діти"), румунської версії The Voice Kids, де він дійшов до півфіналу. 2020 року він взяв участь у місцевій версії The X Factor, де зупинився на буткемпах. Його дебютний альбом Fragil вийшов минулого року.

Прогнози на перемогу

Букмекерські контори не ставлять на перемогу Теодора. Ба більше — в хлопця не має шансів, згідно з прогнозами, на вихід у фінал. Серед всіх 37 конкурсантів 18-річний румун займає останнє місце. В Теодора коефіцієнт складає 501. В той час, як в українського гурту TVORCHI він 11 (третє місце), а у фаворитки Loreen зі Швеції 1.62.

Прогнози букмекерів на перемогу Теодора Андрея на конкурсі "Євробачення-2023". Скришот: eurovisionworld.com

Румунія на "Євробаченні"

Країни дебютувала на конкурсі 1994 року. Тоді в Ірландії співак Дан Біттман посів 21 місце з 25. Після такого результату країна робила перерви і повноцінно повернулась на "Євробачення" 2002 року.

Румунія три рази потрапляла в Топ-5. Найкращими результатами залишаються "бронзи" представників 2005 та 2010 років.

2016 року Румунія була дискваліфікована з конкурсу за несплату боргів перед Європейською мовною спілкою. Починаючи з 2018 року країні вдалося лише раз кваліфікуватися до фіналу.

Тож попри невтішні прогнози букмекерів, в молодого Теодора Андрея є всі шанси покращити результати Румунії на "Євробаченні".

