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Які фільми дивились українці за останній рік: результати опитування

22 квітня 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Які фільми дивились українці за останній рік: результати опитування
Глядачі в кінотеатрі. Фото: Unsplash
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За понад рік повномасштабної війни інтерес до українського кінематографа виріс в рази не тільки на міжнародних кінофестивалях, але й серед українців. 

Про це йдеться в опитуванні дослідницької компанії Gradus Research.

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Результати дослідження

За споживанням контенту перегляд фільмів поступається місцем у рейтингу популярності лише новинам. До початку повномасштабної війни українські фільми регулярно дивилися 29% опитаних українців. Зараз кількість поціновувачів вітчизняного кінематографа зросло до третини (33%). 

Які фільми найчастіше дивляться українці. Графіка: Gradus Research

Де дивляться

Найбільш популярним варіантом для перегляду українського кіно є онлайн-сервіси перегляду фільмів онлайн на кшталт стрімінгової платформи. Їм надають перевагу близько двох третіх опитаних українців (61%). Ними переважно користується аудиторія 18-34 роки.

Другим вибором для перегляду українських фільмів є телебачення — 56% респондентів дивляться вітчизняне кіно по ТБ. Цьому носію більшою мірою надають перевагу глядачі віком 55-60 років.

До офлайн кінотеатрів ходять 14% опитаних, що можна пояснити як складною безпековою ситуацією в країні, так і їхньою меншою доступністю. Вони користуються особливою популярністю серед молоді — частка українців віком 18-24, що зазвичай дивиться українські фільми в кінотеатрах, майже втричі більша за вибірку загалом (41% проти 14%).

Що дивляться 

Найпопулярнішим українським фільмом за останній рік стала анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" — її переглянуло 32% опитаних.

Які фільми найчастіше дивляться українці. Графіка: Gradus Research

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська режисерка Надія Парфан зняла свою стрічку з програми міжнародного кінофестивалю через росіян. Також ми розповідали, що у Києві пройшла зіркова прем'єра українського містичного трилеру "Еґреґор".

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