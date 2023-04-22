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Какие фильмы смотрели украинцы за последний год: результаты опроса

22 апреля 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Какие фильмы смотрели украинцы за последний год: результаты опроса
Зрители в кино. Фото: Unsplash
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

За год полномасштабной войны интерес к украинскому кинематографу вырос в разы не только на международных кинофестивалях, но и среди украинцев.

Об этом говорится в опросе исследовательской компании Gradus Research.

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Результаты исследования

По употреблению контента просмотр фильмов уступает место в рейтинге популярности только новостям. До начала полномасштабной войны украинские фильмы регулярно смотрели 29% опрошенных украинцев. Сейчас количество ценителей отечественного кинематографа выросло до трети (33%).

Какие фильмы чаще смотрят украинцы. Графика: Gradus Research

Где смотрят

Наиболее популярным вариантом для просмотра украинского кино являются онлайн-сервисы просмотра фильмов онлайн типа стриминговой платформы. Их предпочитают около двух третьих опрошенных украинцев (61%). Ими в большей степени пользуется аудитория 18-34 года.

Вторым выбором для просмотра украинских фильмов является телевидение — 56% респондентов смотрят отечественное кино по ТВ. Этот носитель в большей степени предпочитают зрители в возрасте 55-60 лет.

В офлайн кинотеатры ходят 14% опрошенных, что можно объяснить как сложной ситуацией в стране, так и их меньшей доступностью. Они пользуются особой популярностью среди молодежи — доля украинцев в возрасте 18-24, что обычно смотрит украинские фильмы в кинотеатрах, почти в три раза больше выборки в целом (41% против 14%).

Что смотрят

Самым популярным украинским фильмом за последний год стала анимационная лента "Мавка. Лесная песня" — ее просмотрело 32% опрошенных.

Какие фильмы чаще смотрят украинцы. Графика: Gradus Research

Напомним, ранее мы писали, что украинский режиссер Надежда Парфан сняла свою ленту с программы международного кинофестиваля из-за россиян. Также мы рассказывали, что в Киеве прошла звездная премьера украинского мистического триллера "Эгрегор".

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