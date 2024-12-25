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Какие фильмы претендуют на Золотой глобус — это нужно увидеть

25 декабря 2024 23:12
Евгений Берестюк - Редактор
Эти кинохиты премии Золотого глобуса нужно обязательно посмотреть
Премия "Золотой глобус". Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

Уже на следующей неделе, в воскресенье, 5 января, пройдет 82 торжественная церемония вручения награды премии "Золотой глобус". Ее часто называют репетицией "Оскара". Фильм "Эмилия Перес", получивший десять номинаций, стал лидером среди комедийных или музыкальных фильмов за всю историю премии. До церемонии еще остается чуть больше недели.

Новини.LIVE расскажет о некоторых из фильмов, претендующих на награду, и их следует посмотреть.

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Эмилия Перес (Франция)

Уголовный триллер, мюзикл и комедия — именно такое сочетание жанров выбрал для своего нового фильма режиссер Жак Одияр. В основе сюжета — отрывок книги Бориса Разона 2018 года. Премьерный показ прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Четыре ведущих актрисы — Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес и Адриана Пас — получили за свою работу премию фестиваля за лучшую женскую роль.

По сюжету адвокату Риту похищают по приказу лидера наркокартеля Манитаса. Чтобы скрыться от правосудия, Манитас решил изменить пол. Рита должна найти лучших хирургов, а также спланировать инсценировку "смерти" Манитаса. Между тем для его жены Джесси и детей нужно подыскать уютный дом в Швейцарии.

Бруталист (США, Великобритания, Венгрия)

Фильм рассказывает о тридцати годах жизни Ласло Тота, венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. После Второй мировой войны он эмигрировал в США со своей женой Эржебет. Сначала Ласло испытывает нищету и унижение, но вскоре он получает контракт с таинственным и богатым клиентом, Харрисоном Ли Ван Бюреном, который изменит течение его жизни.

Главную роль сыграл оскароносный актер Эдриен Броуди. Также в ленте можно увидеть Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Реффи Кэссиди, Стейси Мартин.

Субстанция (Франция, США, Великобритания)

Премьера фильма состоялась в основной конкурсной программе 77 Каннского кинофестиваля, где он был награжден призом за лучший сценарий. Главные роли исполнили Деми Мур, Маргарет Кволли и Деннис Квейд.

По сюжету 50-летняя Элизабет Спаркл — оскароносная актриса, по совместительству ведущая фитнес-шоу. Она узнает, что ее планируют уволить с телевидения и заменить младшей и более красивой кандидаткой. Однако Элизабет узнает о существовании препарата для репликации клеток, его реклама обещает создание "лучшей версии самой себя".

Полная неизвестность (США)

Фильм рассказывает о приезде 19-летнего Боба Дилана в Нью-Йорк в 1961 году, чтобы найти своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, признающая талант. Он выступает на концертах в центральных клубах и вскоре становится сенсацией из Columbia Records.

В фильме рассказывается о том, как Дилан стал культурным феноменом. Главную роль исполнил титулованный Тимоти Шаламе.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Кристофер Нолан экранизирует "Одиссею" Гомера. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

кино премия фильм Голливуд актеры

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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