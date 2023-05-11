Які країни виступають сьогодні у другому півфіналі "Євробачення-2023": всі пісні

Учасники пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 11 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". 16 учасників з різних країн світу змагатимуться за право потрапити до фіналу.

Новини.LIVE покаже учасників (в порядку, в якому вони виступатимуть у прямому етері) та їхні конкурсні композиції.

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Фаворити другого півфіналу

Вихід у фінал, який пройде 13 травня, букмекери та музичні критики майже зі стовідсотковою гарантією пророкують учасникам з Австрії, Вірменії та Австралії.

Слід зазначити, що всі учасники другого півфіналу, згідно з прогнозами не займуть місце в ТОП-9 у фіналі. Фаворити виступили у першому. Ними також є представники шести країн, які автоматично потрапили до фіналу (Україна, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).

1. Данія: Reiley — Breaking My Heart

2. Вірменія: Brunette — Future Lover

3. Румунія: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On)

4. Естонія: Alika — Bridges

5. Бельгія: Gustaph — Because Of You

6. Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

7. Ісландія: Diljá — Power

8. Греція: Victor Vernicos — What They Say

9. Польща: Blanka — Solo

10. Словенія: Joker Out — Carpe Diem

11. Грузія: Iru — Echo

12. Сан-Марино: Piqued Jacks — Like An Animal

13. Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje

15. Литва: Monika Linkytė — Stay

16. Австралія: Voyager — Promise

Нагадаємо, раніше ми писали, кому вдалося кваліфікуватися у першому півфіналі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що британська співачка Ріта Ора вивела на сцену "Євробачення" 12-річну українську біженку з Рівного.