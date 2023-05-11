Какие страны выступают сегодня во втором полуфинале "Евровидения-2023": все песни
Сегодня, 11 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". 16 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал.
Новини.LIVE покажет участников (в порядке, в котором они будут выступать в прямом эфире) и их конкурсные композиции.
Фавориты второго полуфинала
Выход в финал, который пройдет 13 мая, букмекеры и музыкальные критики почти со стопроцентной гарантией прочат участникам из Австрии, Армении и Австралии.
Следует отметить, что все участники второго полуфинала, по прогнозам, не займут место в ТОП-9 в финале. Фавориты выступили в первом. Ими также являются представители шести стран, автоматически попавших в финал (Украина, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
1. Дания: Reiley — Breaking My Heart
2. Армения: Brunette — Future Lover
3. Румыния: Theodor Andrei — DGT (Off and On)
4. Эстония: Alika — Bridges
5. Бельгия: Gustaph — Because Of You
6. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
7. Исландия: Diljá — Power
8. Греция: Victor Vernicos — What They Say
9. Польша: Blanka — Solo
10. Словения: Joker Out — Carpe Diem
11. Грузия: Iru — Echo
12. Сан-Марино: Piqued Jacks — Like An Animal
13. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
14. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje
15. Литва: Monika Linkytė — Stay
16. Австралия: Voyager — Promise
Напомним, ранее мы писали, кому удалось квалифицироваться в первом полуфинале "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что британская певица Рита Ора вывела на сцену "Евровидения" 12-летнюю украинскую беженку из Ровно.