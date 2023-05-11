Какие страны выступают сегодня во втором полуфинале "Евровидения-2023": все песни

Участники песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 11 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". 16 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал.

Новини.LIVE покажет участников (в порядке, в котором они будут выступать в прямом эфире) и их конкурсные композиции.

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Фавориты второго полуфинала

Выход в финал, который пройдет 13 мая, букмекеры и музыкальные критики почти со стопроцентной гарантией прочат участникам из Австрии, Армении и Австралии.

Следует отметить, что все участники второго полуфинала, по прогнозам, не займут место в ТОП-9 в финале. Фавориты выступили в первом. Ими также являются представители шести стран, автоматически попавших в финал (Украина, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

1. Дания: Reiley — Breaking My Heart

2. Армения: Brunette — Future Lover

3. Румыния: Theodor Andrei — DGT (Off and On)

4. Эстония: Alika — Bridges

5. Бельгия: Gustaph — Because Of You

6. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

7. Исландия: Diljá — Power

8. Греция: Victor Vernicos — What They Say

9. Польша: Blanka — Solo

10. Словения: Joker Out — Carpe Diem

11. Грузия: Iru — Echo

12. Сан-Марино: Piqued Jacks — Like An Animal

13. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

14. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje

15. Литва: Monika Linkytė — Stay

16. Австралия: Voyager — Promise

Напомним, ранее мы писали, кому удалось квалифицироваться в первом полуфинале "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что британская певица Рита Ора вывела на сцену "Евровидения" 12-летнюю украинскую беженку из Ровно.