Результати першого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал

Сцена "Євробачення-2023" під час першого півфіналу. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В англійському Ліверпулі завершився перший півфінал "Євробаченні-2023". З 15 учасників до фіналу змогли пробитися 10.

Новини.LIVE розкаже, які країни виступлять 13 травня у грандфіналі "Євробачення-2023".

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Хто пройшов у фінал

Вперше в історії конкурсу у півфіналі свої бали не виставляло професійне журі. Учасників обирали лише глядачі. Згідно з голосуванням до фіналу пройшли:

Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ! Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna Швейцарія: Remo Forrer — Watergun Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha Чехія: Vesna — My Sister's Crown Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn Португалія: Mimicat — Ai Coração Швеція: Loreen — Tattoo Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava Норвегія: Alessandra — Queen of Kings

До фіналу не змогли пробитися представники з Ірландії, Мальти, Азербайджану, Нідерландів та Латвії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss яскраво відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачка Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023".

