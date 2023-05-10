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Результати першого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал

10 травня 2023 00:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Результати першого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал
Сцена "Євробачення-2023" під час першого півфіналу. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі завершився перший півфінал "Євробаченні-2023". З 15 учасників до фіналу змогли пробитися 10. 

Новини.LIVE розкаже, які країни виступлять 13 травня у грандфіналі "Євробачення-2023".

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Хто пройшов у фінал

Вперше в історії конкурсу у півфіналі свої бали не виставляло професійне журі. Учасників обирали лише глядачі. Згідно з голосуванням до фіналу пройшли:

  1. Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!
  2. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna
  3. Швейцарія: Remo Forrer — Watergun
  4. Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha
  5. Чехія: Vesna — My Sister's Crown
  6. Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn
  7. Португалія: Mimicat — Ai Coração
  8. Швеція: Loreen — Tattoo
  9. Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava
  10. Норвегія: Alessandra  — Queen of Kings

До фіналу не змогли пробитися представники з Ірландії, Мальти, Азербайджану, Нідерландів та Латвії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss яскраво відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачка Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023".
 

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