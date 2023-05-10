Результати першого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал
В англійському Ліверпулі завершився перший півфінал "Євробаченні-2023". З 15 учасників до фіналу змогли пробитися 10.
Новини.LIVE розкаже, які країни виступлять 13 травня у грандфіналі "Євробачення-2023".
Хто пройшов у фінал
Вперше в історії конкурсу у півфіналі свої бали не виставляло професійне журі. Учасників обирали лише глядачі. Згідно з голосуванням до фіналу пройшли:
- Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!
- Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna
- Швейцарія: Remo Forrer — Watergun
- Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna — My Sister's Crown
- Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn
- Португалія: Mimicat — Ai Coração
- Швеція: Loreen — Tattoo
- Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava
- Норвегія: Alessandra — Queen of Kings
До фіналу не змогли пробитися представники з Ірландії, Мальти, Азербайджану, Нідерландів та Латвії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss яскраво відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачка Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023".