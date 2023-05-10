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Ріта Ора вивела на сцену "Євробачення" 12-річну українську біженку з Рівного

10 травня 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ріта Ора вивела на сцену "Євробачення" 12-річну українську біженку з Рівного
Співачка Ріта Ора та біженка з України Софія на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: Twitter/RitaOra
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі пройшов перший півфінал "Євробаченні-2023". після виступу 15 учасників на сцену вийшла титулована британська співачка Ріта Ора. Компанію їй склала 12-річна біженка з Рівного.

Про це артистка розповіла у своєму Twitter

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Подробиці 

32-річна зірка виконала попурі зі своїх пісень Ritual, I Will Never Let You, Anywhere, Praising You. Під час яскравого перформансу разом з Рітою запалювали десятки танцюристів.

Коли Ора почала співати Anywhere на сцену вийшла 12-річна Софія з Рівного. Через повномасштабну війну вона була змушена залишити рідну домівку. З сім’єю вона знайшла притулок та захист у Великій Британії

"Софія — танцівниця і біженка з Рівного. Вона живе в Ворінгтоні з 2022 року. Для мене Софія представляє силу і надію в ці бурхливі, трагічні та мінливі часи. Тяжке становище сім'ї Софії нагадує мені про неймовірний шлях, який пройшла моя родина, коли я була в її віці, і про те, як я вічно буду вдячна Великій Британії за виявлену до нас доброту і співчуття", — написала Ора.

Співачка Ріта Ора та біженка з України Софія на конкурсі "Євробачення-2023" під час першого півфіналу. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Ріта Ора народилася у Пріштині, столиці сучасного Косово в албанської сім'ї. Її прізвище Сахатчіу походить від турецького слова saatçi, що перекладається як "годинник". Але батьки згодом додали до сімейного прізвища слово Ора, що означає "час" албанською мовою, щоб його можна було легко вимовляти.

Через переслідування косовських албанців під час розпаду Югославії її сім'я переїхала до Великої Британії 1991 року. Саме ця країна подарувала маленькій Ріті не тільки безпеку, але й можливості, якими вона скористалась. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss яскраво відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачка Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023".

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