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Які країни виступають сьогодні у першому півфіналі "Євробачення-2023": всі пісні

9 травня 2023 10:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Які країни виступають сьогодні у першому півфіналі "Євробачення-2023": всі пісні
Представники Хорватії та Чехії на пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". 15 учасників з різних країн світу змагатимуться за право потрапити до фіналу.

Новини.LIVE покаже учасників (в порядку, в якому вони виступатимуть у прямому етері) та їхні конкурсні композиції. 

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1. Норвегія: Alessandra  — Queen of Kings

2. Мальта: The Busker — Dance (Our Own Party)

3. Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava

4. Латвія: Sudden Lights — Aijā

5. Португалія: Mimicat — Ai Coração

6. Ірландія: Wild Youth — We Are One

7. Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!

8. Швейцарія: Remo Forrer — Watergun

9. Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn

10. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna

11. Швеція: Loreen — Tattoo

12. Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More

13. Чехія: Vesna — My Sister's Crown

14. Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper — Burning Daylight

15. Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha

Фаворити першого півфіналу 

Вихід у фінал букмекери та музичні критики майже зі стовідсотковою гарантією пророкують Ізраїлю, Фінляндії, Чехії, Норвегії та Швеції. Представниці останньої країни, співачці Loreen й взагалі віддають перемогу в конкурсі, фінал якого пройде 13 травня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona та Jerry Heil виступили в англійському Ліверпулі у фан-зоні конкурсу "Євробачення-2023", Eurovision Village (Містечко Євробачення). Також ми розповідали, де дивитися прямий етер першого півфіналу "Євробачення-2023" та як голосувати.

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