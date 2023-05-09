Какие страны выступают сегодня в первом полуфинале "Евровидения-2023": все песни

Представители Хорватии и Чехии на песенном конкурсе "Евровидение-2023". Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". 15 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал.

Новини.LIVE покажет участников (в порядке, в котором они будут выступать в прямом эфире) и их конкурсные композиции.

Читайте также:

1. Норвегия: Alessandra — Queen of Kings

2. Мальта: The Busker — Dance (Our Own Party)

3. Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava

4. Латвия: Sudden Lights — Aijā

5. Португалия: Mimicat — Ai Coração

6. Ирландия: Wild Youth — We Are One

7. Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!

8. Швейцария: Remo Forrer — Watergun

9. Израиль: Noa Kirel — Unicorn

10. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna

11. Швеция: Loreen — Tattoo

12. Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More

13. Чехия: Vesna — My Sister's Crown

14. Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper — Burning Daylight

15. Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha

Фавориты первого полуфинала

Выход в финал букмекеры и музыкальные критики почти со стопроцентной гарантией прочат Израилю, Финляндии, Чехии, Норвегии и Швеции. Представительнице последней страны, певице Loreen и вовсе отдают победу в конкурсе, финал которого пройдет 13 мая.

Напомним, ранее мы писали, что TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona и Jerry Heil выступили в английском Ливерпуле в фан-зоне конкурса "Евровидение-2023", Eurovision Village (Городок Евровидения). Также мы рассказывали, где смотреть прямой эфир первого полуфинала "Евровидение-2023" и как голосовать.