Какие страны выступают сегодня в первом полуфинале "Евровидения-2023": все песни
Сегодня, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". 15 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал.
Новини.LIVE покажет участников (в порядке, в котором они будут выступать в прямом эфире) и их конкурсные композиции.
1. Норвегия: Alessandra — Queen of Kings
2. Мальта: The Busker — Dance (Our Own Party)
3. Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava
4. Латвия: Sudden Lights — Aijā
5. Португалия: Mimicat — Ai Coração
6. Ирландия: Wild Youth — We Are One
7. Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!
8. Швейцария: Remo Forrer — Watergun
9. Израиль: Noa Kirel — Unicorn
10. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna
11. Швеция: Loreen — Tattoo
12. Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More
13. Чехия: Vesna — My Sister's Crown
14. Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper — Burning Daylight
15. Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha
Фавориты первого полуфинала
Выход в финал букмекеры и музыкальные критики почти со стопроцентной гарантией прочат Израилю, Финляндии, Чехии, Норвегии и Швеции. Представительнице последней страны, певице Loreen и вовсе отдают победу в конкурсе, финал которого пройдет 13 мая.
Напомним, ранее мы писали, что TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona и Jerry Heil выступили в английском Ливерпуле в фан-зоне конкурса "Евровидение-2023", Eurovision Village (Городок Евровидения). Также мы рассказывали, где смотреть прямой эфир первого полуфинала "Евровидение-2023" и как голосовать.