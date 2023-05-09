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TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona та Jerry Heil виступили в Ліверпулі

9 травня 2023 09:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona та Jerry Heil виступили в Ліверпулі
Фанати конкурсу "Євробачення". Фото: esc-plus.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі у фан-зоні конкурсу "Євробачення-2023", Eurovision Village (Містечко Євробачення), щодня виступають десятки артистів. Напередодні в самому центрі міста запалювали українські суперзірки. 

Новини.LIVE розкаже та покаже, як наші знаменитості виступили в Ліверпулі.

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Виступ українців в Eurovision Village

З різних куточків світу до Ліверпулю приїхали співачки Jerry Heil, alyona alyona, гурти Go_A та "Антитіла". Компанію їм на сцені також склали представники від України на "Євробаченні-2023" TVORCHI.

Співачка alyona alyona виступає в Eurovision Village у Ліверпулі. Скриншот: Instastories/suspilne.eurovision
Співачка Jerry Heil виступає в Eurovision Village у Ліверпулі. Скриншот: Instastories/suspilne.eurovision

Під час виступу гурту "Антитіла" під сценою запалювала дружина фронтмена Тараса Тополі, співачка Alyosha. До речі, вона виступить сьогодні, 9 травня, у першому півфіналі.

Співачка Alyosha (у жовтій куртці) танцює під виступ гурту "Антитіла" в Ліверпулі. Скриншот: Instastories/suspilne.eurovision

Містечко для єврофанів розташувалось на Pier Head у Ліверпулі. Дев’ятиденна культурна програма триватиме до 13 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли та де можна подивитися перший фінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що гурт TVORCHI в одязі з іменами українських дітей з'явився на урочистій церемонії відкриття "Євробачення-2023".

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