TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona та Jerry Heil виступили в Ліверпулі
В англійському Ліверпулі у фан-зоні конкурсу "Євробачення-2023", Eurovision Village (Містечко Євробачення), щодня виступають десятки артистів. Напередодні в самому центрі міста запалювали українські суперзірки.
Новини.LIVE розкаже та покаже, як наші знаменитості виступили в Ліверпулі.
Виступ українців в Eurovision Village
З різних куточків світу до Ліверпулю приїхали співачки Jerry Heil, alyona alyona, гурти Go_A та "Антитіла". Компанію їм на сцені також склали представники від України на "Євробаченні-2023" TVORCHI.
Під час виступу гурту "Антитіла" під сценою запалювала дружина фронтмена Тараса Тополі, співачка Alyosha. До речі, вона виступить сьогодні, 9 травня, у першому півфіналі.
Містечко для єврофанів розташувалось на Pier Head у Ліверпулі. Дев’ятиденна культурна програма триватиме до 13 травня.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли та де можна подивитися перший фінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що гурт TVORCHI в одязі з іменами українських дітей з'явився на урочистій церемонії відкриття "Євробачення-2023".